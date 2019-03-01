Поиграли в патриотов и хватит: Блок ACUM спешит в парламент ради объединения с Румынией?

Граждане, которые шли голосовать на выборах, делали это для того, чтобы изменить к лучшему жизнь своей страны, которая называется Молдова!

Пока Конституционный суд не утвердил результаты прошедших в Молдове парламентских выборов и, соответственно, переговоры о создании коалиций/альянсов еще не начались, блок ACUM уже сделал заявление о том, что собирается сделать в первую очередь в новом парламенте. Так, мэр села Пухой Яловенского района Петру Фрунзе, который может стать депутатом, заявил, что первый голос в парламенте отдал бы за объединение Молдовы с Румынией, даже если это приведёт к потере его депутатского мандата!

"В качестве председателя Лиги местных избранников-унионистов Республики Молдова я бы проголосовал, прежде всего, будучи депутатом, за Объединение румынского народа, даже если после этого я сразу лишусь своего мандата. На каждой встрече с избирателями я представлял Румынию в качестве хорошего примера борьбы с коррупцией, получения европейских фондов, развития инфраструктуры и предпринимательского сектора. В итоге у людей хорошие условия жизни", - написал он в Facebook.

Мэр села Пухой Яловенского района Петру Фрунзе, заявил, что первый голос в парламенте отдал бы за объединение Молдовы с Румынией

Лично мне страшно доверить будущее свое и своей страны людям, которые со всей серьезностью утверждают, что Румыния — это хороший пример борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни людей. Это, как минимум, говорит о некомпетентности людей, которые собираются улучшать уровень жизни людей самой бедной страны в Европе. Боюсь, что у них не получится повысить наше благосостояние даже до уровня жителей самого бедного государства-члена Евросоюза.

А главное — вообще-то мы так не договаривались! Граждане, которые шли голосовать на выборах, делали это для того, чтобы изменить к лучшему жизнь СВОЕЙ страны, которая называется МОЛДОВА! Как известно, унионистских взглядов придерживается минимальная часть населения Молдовы, абсолютное большинство граждан — против объединения. Таким образом, лишь небольшая часть сторонников блока ACUM, которые отдали свои голоса за это формирование, хотят объединения. Остальные, и их большинство, голосовали за ACUM не ради объединения с соседней страной, а потому что поверили, что ACUM будет бороться с олигархатом, повышать зарплаты и делать другие хорошие вещи, которые они представили в своей предвыборной программе (весьма туманной, надо признать). Получается, народ снова обманули?!

ПАВЕЛ МУНТЯН