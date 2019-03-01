Мэрцишоры на любой вкус приготовили к началу весны столичные пекарни и кондитерские

Мэрцишоры на любой вкус - в прямом смысле слова - приготовили к началу весны столичные пекарни и кондитерские. Печенье, пирожные и торты с красной и белой глазурью сейчас на пике спроса.

В этой пекарне, к примеру, пробную партию мэрцишоров из песочного теста испекли несколько недель назад. Фото выложили в сеть, и посыпались заказы.

"Печенье мы украшаем айсингом и марципаном. Глазурь может быть разных цветов, но сейчас, в преддверии праздника, это белый и красный", - говорит кондитер Марина Уреки.

А в этой кондитерской к началу весны обновили меню. Работают здесь в две смены, и ежедневно выпекают полторы тысячи пирожных и три тысячи тортов.

"Одна из наших новинок - торт "Орхидея". Коржи на основе сгущенного молока, крем из сметаны и фруктового ассорти. Сверху - клубничная глазурь", - рассказала технолог-кондитер Инна Черней.

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