Сын экс-премьер Молдовы Филата гулял в Лондоне не на деньги папы

Знающие люди утверждают, что баснословные суммы переводились со счетов, к которым бывший председатель правительства не имеет отношения.

Мы уже писал о громком скандале, который разразился в Великобритании. Сын осужденного экс-премьера Владимира Филата привлек внимание правоохранительных органов, когда снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил "Бентли" в магазине и внес на счет почти 100 тыс. фунтов наличными. В итоге по решению суда лондонского Сити он лишился почти 500 тыс. фунтов. Это все, что было на его счетах в британском банке в мае прошлого года, когда правоохранительные органы Британии решили воспользоваться новым законом, заморозить деньги и потребовать от 22-летнего Влада Луки Филата доказать, что они не были нажиты преступным путем.

И вот в пятницу, 1 марта 2019 года, по делу о конфискации в Великобритании средств сына бывшего премьер-министра Филата - Луки - подана апелляция. Об этом сообщил журналистам адвокат Виктор Мунтяну, который защищает в суде интересы Филата.

По его словам, судебный процесс является гражданским, а конфискованные деньги никак не связаны с бывшим премьер-министром.

"Владимир Филат не был участником этих разбирательств, у него не было возможности выдвинуть какой-либо аргумент в поддержку своей позиции и, самое главное, доказать, что все это - спекуляции, а средства Луки Филата никак не связаны с компаниями Влада Филата", - отметил Мунтяну.

Как утверждает адвокат, в пресс-релизе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании говорится о двух юрисдикциях: Турция и Каймановые острова, которые, однако, не фигурируют в уголовных делах экс-премьера.

Откуда деньги?

Если это деньги не Владимира Филата, то чьи? Источник во властных структурах, к которому обратился корреспондент «КП» за разъяснениями, подтвердил, что инцидент с сыном Филата в Лондоне никак не связан с экс-премьером.

«Деньги, которые получил Лука, были переведены одним из его ближайших родственников. И мне удивительно, что он молчит, тем самым еще больше подставляя Владимира Филата», - отметил он.

Опроверг наш источник и версию о том, что это все было спланировано в Молдове, чтобы еще больнее ударить экс-премьера.

«Ничего подобного. Этот случай просто станет уроком для Луки, который должен понять, что не надо жировать, покупая «Bentley» и снимая пентхауз за 500 тысяч долларов, когда отец сидит в тюрьме по обвинению, в том числе, и в коррупции», - отметил наш источник.

ПАВЕЛ МУНТЯН