Минус один вариант послевыборной коалиции в Молдове: Блок АКУМ расплевался с демократами

Похоже, страна движется к неизбежным досрочным выборам.

Вице-председатель ДПМ Владимир Чеботарь в пятницу заявил, что Демпартия написала письмо партиям блока ACUM – ПДС и Платформе «ДА» - с предложением начать обсуждение возможного альянса. В случае если партии не проявят политическую зрелость, нам нужно готовиться к досрочным выборам, сообщает unimedia.info.

Партия «Действие и солидарность» Майи Санду ответила на полным отказом даже отвечать на письмо.

- Мы не ответили на это письмо и никогда не ответим. Плахотнюк и ДПМ украли, врали, а теперь торги? Зачем? Чтобы дальше воровать? Мы слишком уважаем граждан, чтобы вести с бандитами торги. Мы рекомендуем им больше не тратить время на письма", - заявили представители блока ACUM.

ПАВЕЛ МУНТЯН