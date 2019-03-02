Почетный председатель ДПМ: Мы никогда не согласимся на досрочные выборы

Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков отметил, что его формирование не согласится на проведение досрочных выборов. По его словам, избиратели отдали свои голоса и направили отдельные партии с уверенностью, что они окажутся в Парламенте, сядут за стол переговоров для решения проблем страны, передает IPN.

„Демократическая партия находится в центре политического спектра и, имея в виду, что в настоящее время она владеет мандатом власти, мы готовы вести переговоры. Мы же не начинаем переговоры, мы только предлагаем садиться за стол переговоров и начинать разговор в широком смысле слова, так как необходимо рассматривать широкий круг вопросов”, заявил Думитру Дьяков в ходе передачи „Главное” телеканала TVC21.

По его словам, ДПМ не рассматривает вопрос о коалиции с Партией социалистов, она предложила вести переговоры только представителям избирательного блока „ACUM DA PAS”. „У социалистов другая программа, другое видение на политический курс страны”, отметил Думитру Дьяков.

Вместе с тем, демократ отметил, что если блок „ACUM” отреагирует и в дальнейшем таким же образом, как он это сделал до сих пор, то есть они категорически откажутся говорить с ДПМ, тогда Демократическая партии будет говорить с теми, которые пожелают этого, для которых важна судьба страны.