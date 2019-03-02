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Общество
Вячеславу Платону не были нанесены телесные повреждения, омбудсмен
02.03.2019

Вячеслав Платон, приговоренный к 30 годам тюремного заключения по двум уголовным делам, не пострадал от телесных повреждений, говорит народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску, которая временно исполняет обязанности народного адвоката. Отвечая в ходе встречи на вопрос о возможных жалобах или пожеланиях, которые у него есть, бизнесмен сказал, что хочет встретиться со своими защитниками и нуждается в консультации стоматолога, а также нуждается в газетах, передает IPN.

Омбудсмен и группа сотрудников Офиса народного адвоката посетили тюрьму № 13 посредничать конфликт между адвокатами Вячеслава Платона и администрацией пенитенциарного учреждения. Омбудсмен и сотрудники Офиса народного адвоката  хотели начать процесс урегулирования конфликта, пригласив для этой цели директора пенитенциарного учреждения № 13 Игоря Пынтя и адвокатов бизнесмена. Встреча должна была состояться ​​1 марта в послеобеденное время в исправительном учреждении.

Процесс посредничества не состоялся, потому что директор пенитенциарного учреждения не согласился встретиться с защитниками Вячеслава Платона, мотивируя это тем, что он не ограничивал их доступ к своему клиенту и он не может  предложить им льготный режим для посещений по отношению к другим адвокатам. В то же время Игорь Пынтя заверил, что в понедельник он свяжется с омбудсменом, чтобы вернуться к вопросу о доступе адвокатов в пенитенциарное учреждение № 13.

На выходе из пенитенциарного учреждения народный адвокат по правам ребенка разговаривала с адвокатами бизнесмена, рассказав им подробности о встрече с начальником пенитенциарного учреждения и с Вячеславом Платоном. Майя Бэнэреску продолжит следить и в дальнейшем за соблюдением права на защиту бизнесмена и выступит с более подробным сообщением на эту тему.

Один из адвокатов Вячеслава Платона сказал недавно, что родственники его клиента сказали ему, что он был зарезан в тюрьме. Защита утверждает, что они отправились в пенитенциарное учреждение №13, чтобы встретиться с Вячеславом Платоном, но ему было отказано в доступе.

Национальная администрация пенитенциарных учреждений выпустила пресс-релиз, в котором публично опровергла „информацию о том, что заключенный Платон Вячеслав был зарезан”. По данным НАП, эта информация ошибочна, а в пенитенциарном учреждении № 13, где находится задержанный, не произошло инцидентов упомянутого характера.

Вячеслав Платон был задержан в июле 2016 года в связи с уголовным преследованием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, в результате чего Banca de Economii был нанесен ущерб в размере более 800 миллионов леев. Бизнесмен был приговорен к 30 годам лишения свободы на основании двух уголовных дел. Вячеслав Платон не признает себя виновным.


 
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