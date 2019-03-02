Андрей Нэстасе: ДПМ пытается имитировать процесс создания альянса

Своим письмом, адресованном двум политическим формированиям, которые образовали избирательный блок „ACUM DA PAS”, о проведении переговоров относительно формирования парламентского большинства, Демократическая партия пытается имитировать процесс создания альянса. Данное заявление сделал председатель Партии „Платформа Достоинство и Правда”, сопредседатель избирательного блока „ACUM DA PAS” Андрей Нэстасе, передает IPN.

„Из письма я сделал вывод о спешке, с которой так называемые демократы пытаются имитировать процесс создания альянса, очень хорошо зная, что блок „ACUM” никогда не вступит в альянс с ворами, с правящей мафией, с теми, кто поиздевался над страной и над людьми”, отметил политик.

По его словам, избиратели проголосовали точно за то, что означает блок „ACUM”, что говорят и что делают его члены. „Наши избиратели проголосовали за предвыборную программу блока „ACUM DA PAS”, проголосовали за наши обязательства и обещания, которые прозвучали публично и прозрачно. А одним из наших основных и оформленных обязательств, высказанных 21 февраля 2019 года, состоит в том, чтобы не вступать в альянс с партией Плахотнюка, с партией Додона, с партией Шора, партией Усатого, со всеми олигархическими и антиевропейскими партиями”, сказал Андрей Нэстасе.

Лидер ППДП сказал, что не ответил Демократической партии, а только ответил публично на вопросы прессы относительно данной темы. По его словам, письмо было подписано лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком.

О появившихся в публичном пространстве заявлениях о том, что в следующем Парламенте „ACUM” растворится и сформирует не менее двух фракций, Андрей Нэстасе сказал, что блок является и будет единым. В то же время сопредседатель блока отметил, что преждевременно говорить о формулах участия в высшем законодательном органе. „Мы проанализируем все с точки зрения общественного интереса, с точки зрения гражданина. Если определенные формулы окажутся в нашу, общую пользу, в пользу граждан, которые доверили нам мандат оказаться там, конечно, да, мы будем использовать эти формулы. Однако ясно одно, что блок „ACUM” остается единым и именно таким образом будет действовать и в Парламенте”, заявил Андрей Нэстасе.

В пятницу, 1 марта, Демократическая партия сообщила, что ранее направила письма Партии „Действие и Солидарность” и Политической партии „Платформа Достоинство и Правда”, в которых приглашает на переговоры относительно создания парламентского большинства с тем, „чтобы обеспечить эффективную власть Республики Молдова, в соответствии с ожиданиями людей”.