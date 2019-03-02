Марк Ткачук: В будущем парламенте не может быть сформирована „ситуационная коалиция”

Бывший депутат от Партии коммунистов, бывший советник президента Марк Ткачук считает, что в следующем Парламенте не может быть „ситуационной коалиции”, о которой говорят в публичном пространстве в последние дни. По его словам, не имеет никакого значения, какой будет форма коалиции в следующем законодательном органе, передает IPN.

Марк Ткачук считает, что теоретически возможна „ситуационная коалиция”, о которой в последнее время обсуждается в публичном пространстве. Но на практике этого не произойдет, потому что блок „ACUM” не является „свободным”. „Мы ознакомились с заявлением Госдепартамента США, в котором он поздравил власть и победителей. Именно поэтому все понятно: Какая ситуационная коалиция?”- спрашивает себя бывший депутат-коммунист. По его мнению, какая будет форма коалиции, не имеет никакого значения. По его словам, аналогичная ситуация существовала в 2013 году, когда коммунисты достигли соглашения с Либерально-демократической партией, но вмешались иностранные партнеры, а этого так и не произошло.

Политолог считает, что у Партии социалистов не было никаких шансов на победу после изменения избирательной системы с введением одномандатных избирательных округов и из-за политики, которую она проводила в последние годы. В частности, социалисты выдвинули тот же спектр идей, что и Демократическая партия: отказ от геополитики, „четвертый путь”, нейтралитет. По мнению Марка Ткачука, ПСРМ мечтает создать коалицию с ДПМ.

По его словам, депутаты, имеющие доступ к Парламенту, не имеют никакого плана действий, этот план не обсуждался в ходе избирательной кампании. Марк Ткачук также считает, что политические формирования должны были бойкотировать нынешние парламентские выборы, а те, кто пришел в законодательный орган, являются „соучастниками” нынешнего правящего режима.

Бывший советник президента считает, что политика в Республике Молдова окончательно исчезла после президентских выборов 2016 года. „Для меня уже было ясно, что существует фальшивая, имитационная история”, - говорит политик.

О своем уходе из политики Марк Ткачук говорит, что отказался от мандата депутата, потому что он вдруг понял, что Партия коммунистов и ее тогдашнее руководство не были намерены побеждать на парламентских выборах в 2014 году. „За секунду я понял, что ПКРМ и ее руководство не собирались побеждать, превратилось в „спойлер”, что оно приняло решение только участвовать. В такой политической организации, в качестве депутата, который был избран народом, мне нечего было искать”, - сказал Марк Ткачук.

Политик отметил, что у него нет никаких отношений с лидером коммунистов Владимиром Ворониным.