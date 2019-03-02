Новый план Плахотнюка: «раздевание» Майи Санду, сокрушение ПСРМ, Шор открывает Duty Free в парламенте

Будет ли ДПМ использовать уже опробованную схему уничтожения политических соперников - или же демократы подождут, пока их конкуренты сами доконают друг друга?

«Не виноватая я! Он сам пришел!»

О выборах в молдавский парламент от 24 февраля сказано и написано так много, что уже даже не ясно, что произошло на самом деле. Граждане запутались. Что миф, а что реальность, кто победил, а кто нет?

Как известно, на выборах было зарегистрировано более 4000 наблюдателей. И эти наблюдатели, международные и местные, признали, что электоральный процесс в целом был честным и соответствовал законодательству. Но целый ряд феноменов ставит данный вывод под сомнение.

Например, как может партия и ее лидеры иметь незадолго до выборов очень низкий рейтинг, а в итоге показать выдающийся результат? Разумеется, здесь что-то не то. Должна быть причина и следствие. Что заставило избирателей проголосовать за ДПМ и партию «Шор»? И общая картина на выборах, и сама ситуация в Молдове показывают, что результаты не продиктованы реальными успехами, а сфабрикованы.

Прежде всего, был использован в гигантских пропорциях административный ресурс.

Подробно злоупотребления властей отражены в отчете Transparency International – Moldova. Это целый реестр. Организации даже пришлось сделать вывод, что международные наблюдатели «не приняли во внимание контекст выборов, а также выступили с поспешными выводами по поводу их результатов».

Вспоминаются и яркие примеры. Лидер ДПМ встречался в разгар рабочего дня с составом Республиканской больницы. Этот факт он объяснил так: они сами меня пригласили. Вышло как в «Бриллиантовой руке» - «Не виноватая я! Он сам пришел!».

Результат голосования был определен заранее

Никогда ранее аппарат правительства не использовался так открыто в пропагандисткой кампании. В агитации участвовали генеральные секретари министерств и другие высокопоставленные чиновники. Показателен и факт массового закрытия аккаунтов в социальной сети Facebook. В официальном релизе компании сказано, что фальшивые страницы и группы управлялись из одного центра – правительства Молдовы.

Факты злоупотреблений финансами, подкуп, искаженное информирование населения, доминирование политической рекламы только ДПМ и партии «Шор» - в такой ситуации говорить о честных выборах как-то неудобно.

Реальной картине больше соответствует эпизод в селе Дрепкауць Бричанского района. Здесь местный советник Василе Проца был избит в день выборов мэром деревни Геннадием Иокса за то, что защищал свою жену, которая отказалась проштамповать избирательные бюллетени в пользу ДПМ по указанию властей.

Вдобавок ко всему, оказалось, что даже видеосюжет о голосовании лидера ДПМ на выборах был сфальсифицирован. Он был размещен партией на видеоресурсе еще 23 февраля. Невозможно отделаться от впечатления, что молдавские выборы были одним грандиозным мошенничеством. А результаты голосования штаб ДПМ определил заранее. Скорее всего, существовал у них и свой сценарий постэлекторальных действий.

Поражение Москвы?

Другой интересный миф пришел из зарубежных СМИ. В частности, утверждается, что «главный итог молдавских выборов – поражение Кремля». В основе вывода тот факт, что по официальным данным за ПСРМ, которую называют пророссийской, проголосовал всего 31 процент избирателей.А остальные 69 процентов «делать выбор в пользу России не хотят».

Подобный вывод не соответствует действительности.

Во-первых, в выборах участвовало менее половины избирателей. Во-вторых, как было показано выше, результаты голосования сфабрикованы. Думается, у социалистов, используя разные схемы, украли 8-10 процентов, распределив между ДПМ и партией «Шор». Затем вспомним, что за ПКРМ, "Нашу партию” проголосовали в сумме 6 процентов скорее всего пророссийских избирателей. К этой группе следует отнести партию «Шор», возникшую из Конгресса русских общин. Да, это партия-хамелеон, но отобрала она избирателей у социалистов. То есть еще плюс 5 процентов. Словом, реально пророссийские настроения есть примерно у половины населения или чуть больше. Зависит от того, как ставить вопрос.

Плахотнюк – агент Кремля?

Зарубежные СМИ родили и прямо противоположенный миф. Издание Bloomberg утверждает, что «Москва заинтересована в сохранение власти олигарха Плахотнюка». Он «является удобной для Кремля кандидатурой, поскольку это обесценивает образ Запада в глазах избирателей».

Но в действительности все наоборот. Режим постоянно конфликтовал с Москвой. Сближение с НАТО, антироссийские санкции, высылки дипломатов, журналистов РФ – это реальность. Как и то, что все деньги и дорогостоящие виллы олигарха находятся не в России. Москва же завела на лидера ДПМ два уголовных дела по тяжким преступлениям. О последнем было заявлено накануне выборов. Плахотнюка назвали соорганизатором международной преступной группы и обвинили в выводе из России 37 миллиардов рублей. Для того, чтобы Плахотнюк остался у власти?

Конечно, логика западных журналистов понятна: избрали в США Трампа – проделки Кремля, борьба на независимость в Каталонии – рука Москвы, взбунтовались «желтые жилеты» во Франции – за ними стоят российские спецслужбы. Проголосовали британцы на референдуме за выход из ЕС – тоже козни Москвы. Заявили о том, что будет проведен второй референдум и скорее всего, проголосуют об отмене Брексита – виноват будет Путин. Потому что так Россия хочет полностью дискредитировать западную демократию.

Молдова – «поле битвы» Запада с Кремлем

Почему западные СМИ формируют эти мифы - понятно. Идет глобальная гибридная война между коалицией во главе с США и Россией. В представлении западных экспертов (и не только) Молдова – «поле битвы» Запада с Кремлем. И все происходящие здесь процессы рассматриваются только под таким углом зрения.

Однако реальность немного другая. Представление дает история, рассказанная румынскими СМИ. В соседней стране владелец частного дома престарелых держал стариков в нечеловеческих условиях. Элементарная гигиена не соблюдалась, «в помещениях полно экскрементов мышей, облезлые и заплесневелые стены, грязные постельные принадлежности. Старики даже не знают, что такое купание. Здесь нет столовой, медсестры не работают, посуду мыли в миске, туалет во дворе. Бедняги жили по 3-4 человека в комнате, женщины вместе с мужчинами". Старики рассказали, что их кормили всего раз в день, чаще всего фасолью. Понятно, что деньги на содержание старых, больных людей владелец воровал. Всех пациентов пришлось отправить в больницу. 86-летнюю женщину спасти не удалось.

Картина очень напоминает то, что происходит сегодня в Молдове. Страна - это вот такой дом престарелых, который находится в руках нечестного дельца. На Западе не понимают, что молдавским страдальцам сейчас уже не до США и их войны с Россией. Они хотят, чтобы их избавили от «частника», который понавешивал всюду европейские флаги и создал нечеловеческие условия. Это – точка отсчета для описания ситуации в Молдове. Все остальное рождается в головах западных экспертов и комментаторов.

Молдавский калейдоскоп

Увы, похоже, что понимания ситуации нет и в России, поэтому там также раздувают мифы. Здесь стали активно рассуждать: а не пора ли наказать Молдову за то, что она так проголосовала? Утверждается, что пророссийские силы проиграли, верх взяли сторонники западного курса.

Но не стоит торопиться с выводами. ПСРМ получила 35 мандатов – больше всех.

Партия «Шор» что, антироссийская? Нет, она создает колхозы, открыла вещание «Центрального телевидения» и продвигает российских поп-звезд. Илан Шор ловко склоняет к сотрудничеству евродепутатов и западные СМИ, компрометирует их.

Лидеры Блока «ACUM» Майя Санду Андрей Нэстасе обвинены парламентской комиссией в сотрудничестве с российскими спецслужбами, на них генпрокуратурой заведено уголовное дело об измене родине.

А Плахотнюк? Разве он не гражданин Российской Федерации? И «Первый канал» не сотрудничает с ним? А не водит ли с ним дружбы Николай Басков? Не приезжали ли поддержать на выборах в свое время олигарха Галкин и Киркоров? А приднестровские избиратели с российскими паспортами (и молдавскими тоже) в двух округах неужели проголосовали за прозападных кандидатов?

Молдавская действительность как калейдоскоп. Встряхни его - и получишь другую картинку.

Зачем москвичи раскручивают информационные мельницы русофобов

Российские комментаторы даже задались вопросом: а является ли пророссийским Игорь Додон? Не водит ли он Москву за нос?

Но корректно ли так ставить вопрос? Разве не должен молдавский президент учитывать настроения и пожелания всех граждан Молдовы, то есть быть промолдавским? Как бы отреагировали в России, если бы китайские комментаторы возмутились, что Путин пророссийский?

Российские комментарии и телепрограммы, где обрушиваются на молдавского президента, смакуют и превозносят румынские СМИ, угнездившиеся в Молдове. И они ликуют: Москва Додону не верит. Но идеал подобных СМИ – объединение Молдовы с Румынией, их кредо – русофобия. Не смущает ли московских экспертов и аналитиков, что они раскручивают информационные мельницы антироссийских сил и дезориентируют местное население?

Не нравится Додон, так и не привечайте его, но зачем вносить сумятицу в умы тех, кто еще «сверяет часы по Москве»?

Парламент, правительство, президент в одном лице

Как ни странно, появились мифы даже в прогнозах о возможных коалициях. В частности, разные политологи всех уверяют, что досрочных выборов не будет.

Но Демпартия всегда держит несколько тузов в рукаве и меняет правила игры на ходу.

Сергей Сырбу, представляющий демократов, обратился в Конституционный суд с просьбой разъяснить полномочия правительства на случай, если парламентские партии не смогут создать коалицию, и будут досрочные выборы. ДПМ хочет, чтобы КС дал карт-бланш временно действующему правительству. Чтобы кабинет министров был в одном лице и парламентом, и исполнительной властью, а в случае необходимости временно замещал президента. КС у демократов под контролем. И ясно, что его ответ будет положительным.

Таким образом, ДПМ отправила политическим конкурентам четкое послание. Его суть проще пареной репы: если не ляжете под нас, то мы вас изведем.

Duty Free в парламенте

Новый план Плахотнюка незамысловат: он дает добро Шору на открытие в парламенте политического «магазина» по принципу Duty Free.Шор – уникальный продавец и покупатель, и свои незаурядные способности он продемонстрировал, попав вместо тюрьмы в кресло депутата.

В работе будет использована грубая политическая ошибка, допущенная Майей Санду и Андреем Нэстасе. Они объявили заранее, что ни с кем коалиции создавать не будут и перейдут в глухую оппозицию. Ясно, что результат деятельности в парламенте «ACUM» будет нулевым, если следовать четко данной линии. Предложения, вроде создания ЧК в правоохранительной сфере, невыполнимо, так как никто не захочет участвовать в установлении законности, опираясь на беззакония. Не исключено, что главная особенность остальных законопроектов, предлагаемых Санду, будет заключаться в их неприемлемом характере.

Слабость«ACUM» - в отсутствии у них солидного политического опыта и разнородности команды, созданной по принципу салата «оливье».

И Плахотнюку, и Шору доставит огромное удовольствие развенчивание или политическое «раздевание» Майи Санду. Для того, чтобы уничтожить авторитет «ACUM», хватит одного перебежчика, ну а дальше процесс пойдет. Например, можно предложить совместное голосование за импичмент Игоря Додона. Как проголосует «ACUM»?

Противоречия в команде все время будут нарастать, а досрочные выборы, совмещенные с местными, принесут разочарование, так как с территориальными структурами, финансированием и идеями у партий блока беда.

Ожидайте неожиданное

«ACUM» , конечно, может очень повезти, если ДПМ захочет как удав первым сжать в своих объятиях ПСРМ.

Политологи и аналитики уже формируют общественное мнение и обрабатывают социалистов, чтобы они сдались по-хорошему. Ну, давайте представим, что демократы предложат сформировать общее правительство под программу объединения с Приднестровьем. Как на это предложение отреагировать социалистам? Отрицательно?

Конечно, возможен и рейдерский захват, как было с ПКРМ. Однозначно, что ДПМ не нужен сильный конкурент со связями в России. Слабый - пригодится. На время.

Имея на руках нужное решение суда, ДПМ может долго ждать. Хоть 18 месяцев. Хватит ли у блока «ACUM» и ПСРМ мудрости не уничтожить друг друга?

Если мы скоро не увидим «раздевания» Майи Санду, сокрушения ПСРМ, а Шор не откроет Duty Free в парламенте, то это станет самой хорошей новостью. Потому что будет означать, что два бизнесмена Влад и Илан занялись «Молдтелекомом» и северными энергосетями. И страна сможет отдышаться. Но народные каникулы будут недолгими. Натуру изменить нельзя. Что было, то и будет. И следует ожидать неожиданного.

Сергей ТКАЧ