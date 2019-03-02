Руслан Кодряну: Я продолжу свою работу до тех пор, пока буду полезен гражданам, и начнутся изменения к лучшему

В интервью порталу ТРИБУНА исполняющий обязанности примара муниципия Кишинэу Руслан Кодряну рассказал о своих самых больших успехах, о том, как он расценивает сотрудничество с МСК, каким будет этот год для муниципалитета, будет ли он баллотироваться в примары и др.

T.: В 2018 году вы возглавили столичный муниципалитет. С какими результатами вы закончили год?

Р.К.: Это было непросто. Я был назначен в разгар избирательной кампании местных выборов, а несколько дней назад завершились парламентские выборы. Я старался держаться подальше от политики и занимался строго проблемами людей. При поддержке нашей команды я продолжил проекты, начатые в 2017 году, когда был вице-примаром, в таких приоритетных областях как образование, транспорт, инфраструктура и санитария. Мы вернули муниципалитету несколько детских садов, которые были проданы и отчуждены бывшими администрациями, и успешно внедрили платформу egradinita.md, которая стала еще одним шагом к ликвидации коррупции в системе образования. И в сфере обеспечения общественным транспортом была проведена большая работа. Мы собрали 20 троллейбусов с кондиционерами. 15 из них – с автономными двигателями. Это дало нам возможность запустить 4 новых маршрута, три из которых – в пригороды столицы. Центр стерилизации бездомных животных, первый в своем роде в регионе, является еще одним проектом, начатым в 2018 году. Не могу не упомянуть о хаосе, который был на предприятиях коммунального хозяйства. Я рад, что за короткий период нам удалось обеспечить минимальные условия комфорта для сотрудников предприятий путем приобретения новой техники. Еще одним важным достижением является модернизация уличного освещения на нескольких важных артериях: Михай Витязул, Мирча чел Бэтрын, Ион Крянгэ, Алба-Юлия и в парке «Валя трандафирилор». Также в 2018 году мы ввели в эксплуатацию первую современную систему орошения для парков столицы.

T.: Каковы Ваши самые большие достижения на сегодняшний день?

Р. К.: Не люблю давать обещания. Я люблю людей. Мне нравится слушать их, и я рад, что у меня есть возможность помочь. Все, что я делал до сих пор вместе с моей командой, заключалось в том, чтобы направить город на путь модернизации и обеспечить жителям столицы комфорт, безопасность и лучшую жизнь. Я не могу выделить какой-то один проект. Все проекты важны. Однако инвестиции в развитие и образование детей являются наиболее ценными. Я с самого начала предложил бороться с коррупцией в школах и предоставить свободный доступ к образованию абсолютно всем детям. В 2018 году мы впервые выделили на ремонт детских садов бюджет в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Это 57 миллионов леев. На эти деньги мы отремонтировали более 100 детских садов и обеспечили новой мебелью 100 групп, где учатся более 3000 детей. Еще одно наше достижение – покупка 31 нового автобуса. Такого не было уже 13 лет. Я рад, что нам удалось модернизировать городской автобусный парк, несмотря на всю ложь о цене автобусов, о том, как был организован аукцион, о фирме, которая их доставила. Теперь каждый третий автобус в Кишинэу – новый. Для почти 400 тысяч людей, ежедневно пользующихся общественным транспортом, важно пользоваться новыми, чистыми автобусами, которые вовремя прибывают на остановки. Трудно что-то менять в такие сжатые сроки, особенно при таких препятствиях, но я буду продолжать во имя обеспечения комфорта каждого жителя города.

T.: Что вы хотели сделать в 2018 году, но не смогли?

Р. К.: Я очень хотел купить в 2018 году новые спецавтомобили для уборки снега. Это приобретение было бы очень полезно городу, потому что здесь нам в наследство тоже остался хаос. Оборудование, которое у нас есть, устарело, и его обслуживание обходится нам в почти половину бюджета. В то же время, в прошлом году мы инициировали ряд важных проектов для муниципия, которые должны быть реализованы как можно скорее. Я хочу, чтобы наш город сменил свои пыльные одежды. Инспекции на местах и прямые встречи с жителями помогли мне больше, чем информационные справки, предоставленные подчиненными (которые сидели в кабинетах). Граждане хотят избавиться от грязных улиц, ям, темноты на улицах и разбитых тротуаров. Мне жаль, что в прошлом году мы не закончили вовремя все работы по асфальтированию, и нам не удалось сделать разметку на дорогах. Весь процесс затягивался из-за жалоб, поданных теми, кто участвовал в тендерах. И … это может показаться парадоксальным, но я очень хочу, чтобы люди чаще улыбались, и были добрее к окружающим.

T.: Как Вы охарактеризовали бы сотрудничество с МСК?

Р. К.: Мои отношения и отношения примэрии с муниципальными избранниками иногда прекрасны и продуктивны, а иногда напряжены. Бывают еще препятствия со стороны Муниципального совета Кишинэу. Это происходит потому, что большинства в МСК нет, и еще есть иногда узкие интересы. Тем не менее, диалог налажен. Я почувствовал, что МСК поддерживает мои социальные инициативы. Поэтому я хочу поблагодарить их за все проекты, которые они поддержали.

T.: Как влияет на деятельность примэрии политический фактор?

Р. К.: В течение 10 лет примэрия муниципия Кишинэу была политической трибуной. В примэрии говорили обо всем, кроме инвестиций в дороги, общественный транспорт и детские сады. И все прекрасные заявления об объединении были лишь прикрытием для персонажа, который продал половину земельных участков в городе, обанкротил муниципальные предприятия и не провел никаких реформ. За время моих полномочий я ни разу не произнес название какой-либо политической партии, отказывался отвечать на политические вопросы и обходил все то, что касается молдавской политики. Все свое внимание я обратил на проблемы города и потребности жителей муниципия.

T.: Каковы Ваши приоритеты на 2019 год?

Р. К.: Мы не можем развивать столицу, не вкладывая в образование. Дети – будущее города. Поэтому я предложил, чтобы в этом году мы открыли 7 детских садов, и создали более 1800 новых мест для малышей из списков ожидания. Мы хотим открыть первый муниципальный молодежный центр. Скоро мы запустим портал escoala.md для облегчения записи в первый класс, который будет работать как платформа egradinita.md, чьи преимущества мы ощутили в полной мере. У нас есть уже более 15 тысяч малышей, которые стали посещать детский сад с помощью платформы. Оцифровка этих услуг помогает нам обеспечить прозрачность, бороться с коррупцией при записи в дошкольные учреждения. Мы начали реабилитировать парки «Алунелул», «Валя трандафирилор», и «Мезон», и ждем результаты уже к концу года. Мы должны завершить работы на гранитной лестнице в «Валя морилор». У нас есть программа модернизации системы уличного освещения на 10 городских артериях. Мы начали реконструкцию улицы Ион Крянгэ в 2018 году, и в этом году проект будет завершен. В рамках второго этапа проекта с ЕБРР проводятся работы на трех улицах: 31 августа, Александру чел Бун и Тигина. Продолжается сборка троллейбусов. Мы должны установить GPS-навигаторы в общественном транспорте. Мы начали проекты по ремонту подземных переходов в Кишинэу и стремимся закупить технику, чтобы облегчить работу сотрудникам коммунальных служб. У нас очень много проектов, и я рассчитываю на поддержку коллег и участие гражданского общества. Призываю все НПО, молодежь, добровольцев и академические круги делиться с нами конструктивными идеями. Я открыт для диалога и призываю сообща создавать удобный для людей город.

T.: Как вы думаете, каким будет этот год для муниципалитета?

Р. К.: 2019 год, как и любой выборный год, будет полон провокаций и пустых обещаний. Я буду продолжать встречаться с людьми, откликаться на их просьбы и помогать каждому, как я это делал и в 2018 году. Мы еще больше будем сотрудничать с гражданским обществом и жителями города, чтобы повысить уровень доверия к примэрии. Уверен, что это будет хороший год для города. Для меня этот год будет очень важным, потому что это первый год, когда мы внесли свои приоритеты в бюджет, и будем тщательно следить за его реализацией.

T.: Будете ли Вы баллотироваться на должность примара на местных выборах в этом году?

Р. К.: Моя главная задача – продолжать помогать людям и внедрять проекты, начатые вместе с моими коллегами. Я продолжу свою работу до тех пор, пока буду полезен гражданам, и начнутся изменения к лучшему. Я еще не решил, что буду делать летом, когда будут проводиться местные выборы. Не хочу идти на выборы с обещаниями, как это принято у нас. Многие обещают, не сделав ничего до этого. Я буду баллотироваться только в том случае, если в ближайшие месяцы я получу результаты, которые я для себя наметил.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине