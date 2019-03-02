Молдаване, легально работающие в Германии, могут претендовать на получение пенсии

Граждане Республики Молдова, легально работающие в Германии, могут претендовать на получение пенсии. Соглашение в области социального страхования между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия, вступившее в силу 1 марта, предусматривает условия назначения в обеих странах пенсии по возрасту, по ограничению возможностей, по случаю потери кормильца, а также пенсии и пособия по ограничению возможностей, вызванному несчастными случаями на производстве, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Национальной кассы социального страхования.

В соответствии с этим соглашением, молдавским гражданам, которые легально работали и уплачивали взносы социального страхования на территории Германии, по достижении пенсионного возраста в соответствии с законодательством этого государства, будет предоставляться пенсия, которая будет перечисляться на банковский счёт, открытый в Республике Молдова. Аналогичные меры социального страхования будут действовать и в отношении молдавских граждан, переехавших в Федеративную Республику Германия на постоянное место жительства и имевших к этому моменту страховой стаж в Республике Молдова.

Каждое из подписавших соглашение государств выплачивает ту часть пенсии, которая была исчислена на основании страхового стажа, приобретённого на своей территории. Граждане Республики Молдова, которые в настоящее время получают пенсию от Республики Молдова и после её назначения переселились в Германию, могут получать пенсию из Молдовы на банковский счет, открытый ими в одном из немецких банков. Для этого они должны подать в НКСС или в аналогичное учреждение Германии заявление, приложив к нему свои банковские реквизиты. В декабре каждого года бенефициар пенсии, проживающий в Германии, должен представлять в Национальную кассу социального страхования справку о нахождении в живых.

Для получения пенсии, предоставляемой в соответствии с законодательством Республики Молдова, заявитель должен подать заявление в НКСС или в профильное учреждение Германии, приложив к нему набор документов. Дополнительная информация доступна на официальном сайте Национальной кассы социального страхования, в разделе Двусторонние соглашения.

Национальная касса социального страхования реализует соглашения в области социального страхования с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, а соглашение с Германией стало 12-м по счёту.