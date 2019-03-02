Молдавские фермеры просят мужчин покупать женщинам 8 марта не цветы, а яблоки и виноград

Фермеры Молдовы просят сограждан проявить солидарность и поддержать отечественных производителей покупкой местного винограда и яблок взамен привозных импортных. Как передает "ИНФОТАГ", с соответствующим обращением выступила молодая женщина-фермер Диана Круду, разместившая видеозапись с призывом на странице в facebook.com.

"Склады в Молдове полны яблоками и виноградом. Сложилась очень тяжелая ситуация. Я и другие производители яблок обращаемся к вам с просьбой: давайте в марте и апреле проявим солидарность, откажемся от покупки дорогих цитрусовых и будем приобретать молдавский виноград и яблоки", - сказала она.

Фермер обратилась с предложением, чтобы мужчины Молдовы покупали женщинам на 8 марта не цветы, а яблоки и виноград.

По ее словам, абсолютно все фермеры в республике сталкиваются с проблемами из-за того, что не могут продать продукцию, скопившуюся на складах, поскольку "рынок Украины, России, Румынии заблокирован, и местные производители не могут экспортировать".

"Дайте молодым фермерам шанс на развитие современного сельского хозяйства в Молдове", - призвала Круду.

По данным профильных ассоциаций, на молдавских складах хранится порядка 8-10 тыс. т винограда. В конце февраля оптовая цена столового винограда в РМ составляла 4-7 леев/кг ($0,24-0,42/кг). По части яблок ситуация еще сложнее, поскольку, по словам генерального госсекретаря министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрия Ушурелу, в холодильниках фермеров и экспортеров хранится порядка 100 тыс. т яблок.