Как дочь молдавских гастарбайтеров-строителей облапошила московского миллионера

Наша соотечественница представилась российскому олигарху девушкой из образованной семьи, которая училась в Лондоне, а на самом деле, ее отец сидел и регулярно избивает жену.

Алена Кравец является известной московской светской львицей. Она живет в роскошном особняке на Рублевке, где за порядком следят несколько домработниц. Девушка десять лет прожила с бизнесменом Русланом Кравец, которому даже родила дочку Даниэллу. Несколько лет назад супруги развелись, а спустя время вновь попробовали воссоединиться. И это несмотря на то, что Алена обвиняла возлюбленного в рукоприкладстве, сообщает teleprogramma.pro.

Спокойно прожить вместе они смогли лишь год. Месяц назад светская львица начала готовить документы на развод. Она вновь заговорила о том, что олигарх ее избивает. Также Алена отметила, что Руслан водит домой посторонних девушек, и ей это не нравится. В эфире одной из телепередач выяснилось, что и сама блондинка не была верна мужу. Уже несколько месяцев она крутит роман с молодым поклонником Михаилом Чумбаевым. Теперь она живет в хрущевке со своим новым избранником, а по особняку, где она ранее проживала, уже ходит другая девушка — Анастасия Кауфман, которая называет себя невестой миллионера.

Алена Кравец

На днях Алена вызвала новую пассию олигарха пройти проверку на детекторе лжи. Она подозревает, что эта девушка является мошенницей.

- Она непозволительно близко, мягко говоря, подлезла к моему мужу, — заявила светская львица в эфире передачи «На самом деле».

От подруг она узнала, что Руслан намеревается жениться на Анастасии. Кравец не стала скрывать, что ее поразила такая поспешность супруга. Она также призналась, что рассталась со своим новым возлюбленным:

- Он как ребенок. Меня стало раздражать даже как он ест, — пояснила Алена.

Сейчас светская львица зарабатывает деньги выступая в караоке-клубах. Недавно за один вечер она заработала 206 тысяч рублей.

В студии появилась новая избранница олигарха. Анастасия не стала скрывать, что теперь проживает на Рублевке.

- Я родилась в Краснодаре в хорошей семье врача и архитектора. Я окончила с золотой медалью школу. Затем родные отправили меня учится в Лондон. Сейчас я работаю в Арабских Эмиратах. Я представитель-продажник, если можно так сказать, — рассказала девушка.

Гости в студии заподозрили, что Анастасия не училась в Лондоне, так как она не смогла сказать ни одной фразы на английском языке. Также многие вспомнили, что ранее девушка была участнице проекта «Дом-2». Когда к обсуждениям присоединился Руслан, то он признался, что не знал о том, что его возлюбленная снималась в реалити-шоу.

Благодаря проверке на полиграфе стало известно, что также Кауфман работала в ночных клубах танцовщицей. Более того, выяснилось, что девушку на самом деле зовут Кочервей Анастасия. Разоблачил невесту олигарха ее адвокат.:

- Естественно, ни в какой семье архитектора она не росла. Родилась она в Молдавии. Ее отец строительный рабочий и мама тоже строитель. Семья была неблагополучная. Отец сидел, а также избивал ее мать, — рассказал адвокат.

В конце передачи Анастасия призналась, что у нее были и другие состоятельные мужчины, которых она обманывала на деньги.

Руслан Кравец (Фото: кадр из передачи "На самом деле").

Выслушав эти ошеломляющие новости, Руслан Кравец набросился на свою любовницу:

- Ты хоть понимаешь, как ты меня скомпрометировала, когда общалась с моими партнерами?

Оправдываясь, Анастасия заявила, что на обман ее толкнула любовь. Но олигарх был непреклонен. В конце концов, он признался, что обзавелся молоденькой любовницей только чтобы отомстить своей жене.

ЛИДИЯ ТКАЧ