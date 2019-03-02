Снижаем риск диабета: пищевые привычки, от которых стоит отказаться

Статистика утверждает, что каждый десятый житель Земли страдает диабетом. Люди, заботящиеся о своем здоровье, стараются употреблять в пищу максимум полезных продуктов, однако и от них можно ожидать вреда.

1. Избыток крахмалистых овощей

Да-да, речь сразу же пойдет о безобидных, казалось бы, овощах. Они, конечно, полезны. Так, свежее исследование показало, что антиоксиданты, содержащиеся в них, снижают риск диабета второго типа. Но есть нюанс: не нужно употреблять много крахмалистых овощей. К ним относятся разные виды картофеля, кукуруза, бобы. И особенно важно не смешивать их с продуктами с высоким содержанием углеводов — тем же рисом или киноа.

2. Перекусы сухофруктами

Сухофрукты всегда считались здоровой пищей, но они могут повышать сахар в крови. Причина проста: если съесть свежий персик, наверняка насытитесь одним. Если же порадовать себя высушенным персиком, их может понадобиться больше. А значит, больше сахара! Так что время от времени можно перекусывать сухофруктами, но лучше брать обычные фрукты. Сухофрукты всегда считались здоровой пищей, но они могут повышать сахар в крови. Причина проста: если съесть свежий персик, наверняка насытитесь одним. Если же порадовать себя высушенным персиком, их может понадобиться больше. А значит, больше сахара! Так что время от времени можно перекусывать сухофруктами, но лучше брать обычные фрукты.

3. Избыток орехов

Полезные полиненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах и семечках, помогают повысить чувствительность к инсулину. А лесные орехи «включают» часть мозга, которая контролирует аппетит. Но не стоит слишком ими увлекаться: орехи калорийны и долго перевариваются.

4. Любовь к красному мясу

Есть исследования, показывающие возрастание риска диабета на 19% при ежедневном употреблении красного мяса. Считается, что избыток железа разрушает клетки, производящие инсулин.

5. Увлечение готовой едой

Регулярное поедание хотдогов, бургеров и жареного бекона повышает риск развития диабета второго типа аж на 51%. Главную роль в этой статистике играет избыток консервантов и соли.