Водители поссорились из-за недавно установленного на Буюканах светофора и создали огромную пробку

Курьёзный случай произошёл на Буюканах, на пересечении улиц имени Иона Пеливана и Белинского. Там не так давно был установлен светофор, в рамках всё той же программы от примэрии, вызвавшей много критики в самом конце прошлого года. Запись дорожного конфликта попала в объектив автомобильного регистратора.

Судя по всему, дама за рулём сомневалась в приоритете светофора над прежними, столь привычными знаками "главной дороги", находившимся тут много лет. Из-за её нерешительности позади скопились машины, и неизвестно, сколько бы ещё продолжалось это, если бы не один из водителей, который вывел автоледи из её машины и чуть ли не силой провёл её к новым знакам. И лишь тогда взаимопонимание наладилось.

http://video.protv.md/assets/articles/files/2499921.mp4