Адвокат Филата — о сыне экс-премьера (Video)

Британский суд постановил конфисковать почти полмиллиона фунтов со счетов сына экс-премьера Влада Филата, поскольку тот не мог указать, откуда поступили деньги.

Адвокат Влада Филата Виктор Мунтяну утверждает, что процедура все еще продолжается, и в иерархический суд подана апелляция. Он также сказал, что судебный процесс был гражданским и что конфискованные деньги не имели никакого отношения к бывшему премьер-министру, передает tv8.md.

«Господин Влад Филат не был участником этих разбирательств, у него не было возможности выдвинуть какой-либо аргумент в поддержку своей позиции и, самое главное, доказать, что все спекуляции по поводу средств, конфискованных у его сына Луки, не имеют абсолютно никакой связи с компаниями, принадлежащими Филату», сказал адвокат.

Он также сказал, что, согласно пресс-релизу, изданному британским властями, деньги поступили из двух юрисдикций Турции и Каймановых островов, которые не фигурируют ни в одном из двух дел, возбужденных на имя Филата.

Напомним, что сын бывшего премьер-министра Республики Молдова Влада Филата лишился 400 000 фунтов стерлингов из-за подозрений в том, что эти средства были получены в результате незаконной деятельности его отца.

Об этом сообщило Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью. Решение о заморозке транзакций Луки Филата было принято еще в мае 2018 года. По данным лондонских властей, молодой студент оплатил авансом аренду пентхауса, потратив на это около 400 000 фунтов стерлингов, однако не смог доказать происхождение этих средств. Позже следователи установили, что деньги поступили со счетов компаний, расположенных в Турции и на Каймановых островах.