Под пресс попал Aliexpress: В Молдове введут налоги, которые сделают бессмысленными покупки ...

Под шумок борьбы со спекулянтами под раздачу попадут обычные небогатые люди, которые покупают различные товары для себя.

Большинство моих знакомых – активные интернет-покупатели. Тот, кто хоть раз делал покупки на самой популярной торговой интернет-площадке Aliexpress, до второго раза доживает достаточно быстро. Ты копаешься на сайте, рассматриваешь тысячи «лотов», сравниваешь, сколько ЭТО стоит в Кишиневе. И приходишь к гениальному по простоте выводу: даже с дорогой доставкой DHL цены на абсолютное большинство товаров, примерно, в 2 раза дешевле, чем в Молдове.

Вот только один пример. Около 70 процентов покупок нашими гражданами на Aliexpress составляют смартфоны. Знакомый на днях заказал там телефон марки Xiaomi за 180 долларов (плюс 25 долларов доставка до квартиры!). Итого: 205 долларов или 3500 леев. В специализированных магазинах столицы он в данный момент стоит без пару леев – 6000. Нехилая разница, правда?

Но есть и плохие новости. На днях глава Таможенной службы Виталий Врабий провел совещание, которое, вполне возможно, скоро станет знаковым для тех, кто делает покупки в интернете за пределами Молдовы. Таможня предлагает пересмотреть нормативную базу, чтобы предотвратить уход от уплаты пошлин со стороны этих граждан. В частности, речь идет о положениях, согласно которым товары стоимостью менее 300 евро (наземный транспорт) или 430 евро (воздушный или морской транспорт) освобождаются от импортных пошлин.

Таможенники таким образом хотят бороться со спекулянтами, которые заказывают в интернете товар малыми партиями. А потом тут продают втридорога. Дескать, уж слишком большой оборот посылок с площадки Aliexpress.

Но, как у нас это обычно бывает, под горячую руку попадут не те, кто спекулирует (хотя, что в этом плохого – вся мировая торговля на этом построена), а обычные жители страны, которые берут небольшими партиями что-то для себя и своих детей. А спекулянты, не извольте беспокоиться, найдут другие варианты, либо взвинтят цены.

Да, блин, ослабьте налоговую удавку, сделайте так, чтобы покупать товар в магазинах Молдовы было не в полтора-два раза дороже, чем за рубежом. Ведь умудрились же сделать так с новыми автомобилями, с билетами на самолеты и прочим. Но – нет, соблазн навариться и придушить население, не дать ему почувствовать, что на дворе 21-й век, намного сильнее здравого смысла.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ