В Молдове блок ACUM ждет отмашки Запада - только тогда его члены начнут с кем-либо переговоры

Без поддержки западных партнеров блок даже с места не сдвинется. Если не будет поддержки западных партнеров, которые бы сказали представителям „ACUM” вступить в диалог, партия не пойдет на переговоры с Демократической партией, которая призвала их к этому.

Мнение принадлежит политическому обозревателю Корнелию Чуря. Комментатор считает, что блок „ACUM” не хочет садиться за стол переговоров, передает IPN.

„В демократических государствах существует два типа поведения: по обоюдному согласию, в том числе в Парламенте, то, которое продвигает ДПМ, в котором говорится о совместных проектах, о возможностях сотрудничества. Столь же допустимым является и конфликтный тип поведения, к которому приближается блок „ACUM”, чье конфликтное поведение до сих пор разделяет определенная часть нашего населения”, - сказал Корнелий Чуря на передаче „Fabrika” телеканала Publika TV. По его мнению, целью ДПМ является уничтожение данного типа поведения, основанного на конфликтах.

Юрист Виталий Катанэ утверждает, что после воскресных выборов было сформировано интересное распределение голосов: почти по одной трети получили основные силы, имеющие доступ к Парламенту. По его мнению, блок „ACUM” не может ссылаться на причины, мешающие им вести переговоры, потому что они должны уважать и избирателей других партий. „Так как ППДП и ПДС ссылаются на голоса, отданные за них гражданами, так и ДПМ и ПСРМ могут ссылаться, если они вступят в дискуссии. А тут вступают в силу критерии переговоров”, - сказал Виталий Катанэ. Если и демократы сошлются на голоса избирателей, тогда дойдут до блокировки.

ЛИДИЯ ТКАЧ