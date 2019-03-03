«В этом зале говорит тот, кому предоставил слово председатель», - Мариан Лупу показал характер в Счетной палата

Демократ Мариан Лупу провел в минувшую среду, 27 февраля, первое заседание в качестве главы Счетной палаты.

Среди проектов, обсуждаемых в повестке дня, он несколько раз подчеркнул занимаемую им должность, делая заявления на эту тему. Кроме того, он также изложил ряд четких правил поведения на слушании.

Первым и самым важным правилом, с точки зрения демократа, оказалось то, что члены Счетной палаты, а также должностные лица, приглашенные на заседания для представления докладов, должны говорить только с разрешения главы ведомства.

- Вы разрешите?

- Нет. Я прошу вас соблюдать одно правило в этом зале - говорит тот, кому председатель предоставил слово, - заявил Мариан Лупу.

Кроме того, технические детали также не остались без его внимания.

- Еще лучше. Если да - то да, если нет - то нет. Мне нужен ответ. Если да, то нажмите кнопку. Давайте будем следовать техническому правилу - тот, кто говорит, нажимает кнопку. Когда ваша речь подходит к концу, отключаете микрофон, - добавил Лупу.

Кроме того, досталось и одному из чиновников, который выразил надежду на решение проблемы, обнаруженной в результате проверки, проведенной Счетной палатой.

- Как общая горизонтальная норма - давайте на этих собраниях избегать слова «надежда». Мы не находимся в учреждении, которое обсуждает надежды. У нас есть задачи, конкретные положения, которым нужно следовать, - добавил глава Счетной палаты.

Кроме того, Мариан Лупу попросил все министерства, которые направляют своих представителей на заседания Счетной палаты, посылать квалифицированных людей, способных ответить на любой вопрос.

- Кампания закончилась, так что я могу это сказать - это логично. То, что говорите вы, госпожа Руснак, прошу вас и министерство, когда обсуждаются более сложные вещи, а они обычно такими и являются, у вас более узкая специализации. Передайте, пожалуйста, руководству поздравления от меня и уважительную просьбу - присутствие здесь команды министерства финансов. Это облегчит ситуацию, с которой мы сталкиваемся, как для нас, так и для вас, - заявил Лупу.

Экс-глава фракции ДПМ в парламенте Мариан Лупу был избран главой Счетной палаты голосованием 52 депутатов.