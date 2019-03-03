Танки НАТО подошли к самым границам молдавского государства. Учения военно-морских сил стран НАТО "Poseidon 19" пройдут в Черном море с 1 по 8 марта, сообщается на официальном сайте штаба Военно-морских сил Румынии. Накануне в румынском порту Мидия началась разгрузка американской военной техники, которую сопровождает 500 солдат и офицеров. Кроме танков М1 Abrams также на восточный фланг НАТО прибыли бронемашины М2 Bradley, вертолеты CH-47 Chinook, AH-64 Apache, UH-60 и HH-60 Black Hawk. Согласно официальной информации (плану Atlantic Resolve) в регионе разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые осядут в районе Черного моря на девять месяцев.

Усиление группировки западного военного блока не особо скрывается как руководством Румынии, так и генералитетом НАТО. По заявлению румынского президента Клауса Йоханниса эта инициатива принадлежит лично ему, в своем недавнем выступлении он подчеркнул, что лично запросил усиление военного присутствия НАТО в стране.

Американское подразделение должно усилить систему безопасности военно-воздушной базы «Михаил Когэлничану» (уезд Констанца на юге страны). Этот военный объект за последние 25 лет фактически стал территорией США, Пентагон систематически вкладывает миллионы долларов в модернизацию базы. Например, в 2017 году американское оборонное ведомство заключило контракт, предусматривающий строительство многофункционального железнодорожного терминала, платформы для парковки грузовых самолетов, новой системы водоснабжения, центра операций и топливных складов (два резервуара по 1,9 млн. литров).

Начиная с 2014 года, аэродром в Констанце стал основным форпостом альянса, с которого ВВС США ведут разведывательную деятельность против российских подразделений в Крыму. Также, судя по многочисленным сообщениям в СМИ, истребители НАТО зачастую сопровождают своих русских коллег в воздушном пространстве.

Однако впервые за много лет американцы приняли решение перебросить на черноморское побережье подразделения для ведения сухопутных операций. Более того, прибывшие танки, бронемашины и вертолеты планируется задействовать в целом ряде учений в регионе. В частности, военнослужащих 1-й мотопехотной дивизии США летом и осенью этого года перебросят на территорию Украины, где им предстоит принять участие в учениях «Rapid Trident», «Sea Breeze», «Riverine», «Maple Arch» и нескольких формально украинско-британских маневрах.

Более того, сотни американских бронированных машин будут находиться не только в непосредственной близости от молдавских границ, но и, по всей видимости, посетят Молдову уже осенью этого года, на полигоне Бульбоака примут участие в артиллерийских учениях «Fire Shield». Трудно даже предположить, к чему может привести какая-либо провокация, и даже случайно выпущенный снаряд не в том направлении приведет к самым драматическим последствиям.

Стоит отметить, что переброска довольно-таки крупного американского подразделения носит скорее плановый характер, однако по странному стечению обстоятельств командование альянса приняло решение усилить присутствие своих сухопутных войск в непосредственной близости от Молдовы в аккурат на период наибольшей политической нестабильности – сразу же после парламентских выборов.

Мы не в праве заявить, что это не случайное совпадение, однако, судя по отрывочной информации, поступившей от сотрудников аппарата Еуджена Стурзы, министра обороны Молдовы, становится ясно, что демонстративное усиление американского военного присутствия в регионе неоднократно обсуждалось на встречах молдавского министра с руководством альянса и послом США в Кишиневе Дереком Дж.Хоганом.

Кроме того, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон неоднократно заявляла как на официальных встречах с молдавскими чиновниками, так и на своей странице в Twitter о необходимости «комплексных мер борьбы с российским влиянием в Молдове», а также о планах Вашингтона укрепить военное сотрудничество с Кишиневом и Киевом для недопущения сохранения российского присутствия на левом берегу Днестра.

Таким образом, переброска нескольких сот американских бронированных машин, мотопехотного подразделения и боевых вертолетов четко вписывается в планы альянса превратить черноморский регион в единый военный полигон, который в случае потенциальной эскалации напряженности станет плацдармом для нападения на Россию. Что это значит для Молдовы - объяснять не надо.

Александр МЕДВЕДЕВ

Фото: Спутник