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Общество
Жителей Японии научили готовить мамалыгу
03.03.2019

Молдавская кухня продолжает завоевывать мир.

В этот раз она впечатлила жителей Японии. Местное телевидении префектуры Нагано опубликовало материал о кулинарном семинаре, организованном мэрией города Томи, в котором приняли участие десятки жителей населенного пункта.

В рамках мероприятия посетители приняли участие в семинаре по приготовлению пищи по рецептам из Республики Молдова с использованием местных ингредиентов.

Стоит отметить, что японцы остались в восторге от молдавских рецептов, однако наибольшее удивление и радость вызвала у них привычная нам мамалыга, которую разрезали нитью.

Как отмечается в сообщении посольства Республики Молдова в Японии, ведомство приветствует проведение подобных уроков, проведенного в рамках инициативы городов, принимающих национальные сборные на Олимпийских и Параолимпийских играх летом 2020 года.


 
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