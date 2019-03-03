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ЦИК сегодня подведет итоги выборов и референдума
03.03.2019

Центральная избирательная комиссия сегодня, 3 марта, представит отчет о результатах парламентских выборов 24 февраля.

Кроме того, в рамках заседания будут объявлены окончательные результаты консультативного референдума.

Заседание ведомства начнется в 16:00.

Согласно Избирательному кодексу, в течение 24 часов после общего собрания ЦИК должна представить отчет со всеми документами, требуемыми по закону, в Конституционный суд для утверждения результатов выборов.

В течение 5 дней, после получения документов от ЦИК, но не ранее судебного урегулирования апелляций, Конституционный суд либо утверждает, либо опровергает законность выборов и утверждает мандаты депутатов.


 
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