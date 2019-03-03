Анна Одобеску представит Молдову на песенном конкурсе Евровидение

Этим вечером завершился финал национального отбора Евровидение-2019 - Молдова выбрала певца, который будет представлять ее в Тель-Авиве.

Победителем оказалась певица Анна Одобеску, которая будет представлять Молдову на Евровидении впервые. Она набрала 22 пункта в финале - 12 от жюри и 10 от зрителей.

За право представлять Молдову на 64 ежегодном песенном конкурсе боролись 10 финалистов - Аурел Киртоакэ, Вера Цуркан, Марчела Скрипкару, группа Siaj, Максим Завидия, Диана Брескан, Кристина Кошчуг, группа Lemonique, Анна Одобеску и группа CHE-MD.

Таким образом, именно Анна Одобеску представит республику на конкурсе, полуфиналы которого пройдут 14 и 16 февраля - Молдова будет выступать во втором полуфинале, вместе с исполнителями из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, Голландии, Хорватии, Литвы и Мальты.

Всего в Евровидении 2019 примут участие 43 страны. Финал состоится 18 мая.

Как оценило выступления финалистов жюри

Результаты зрительского голосования

В прошлом году Молдову на конкурсе представляла группа «DoReDos» с песней «My Lucky Day», где в финале заняли 10-е место.