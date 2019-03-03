В Молдове меняется порядок выдачи водительских прав

В ближайшем будущем порядок выдачи водительских прав в Республике Молдова изменится.

Агентство электронного управления начало процесс реорганизации трех пилотных служб: определение степени инвалидности и трудоспособности, льгот и пособий по безработице, а также выдачи водительских прав.

Как сообщает Государственная канцелярия, в течение прошедшего года ускорялся процесс осуществления реформ в области модернизации государственных услуг, повышения их качества и соответствия потребностям граждан. Ожидается, что в процессе создания платформы электронного обучения для государственного сектора будут созданы продукты и службы онлайн обучения в областях реорганизованных государственных услуг и их предоставления гражданам.

Кроме того, продолжилась обновление и предоставление этих продуктов на национальном уровне, таких как Платформа взаимодействия MConnect - сервис для обмена данными в режиме реального времени между государственными органами и e-Vinieta - платформа, позволяющая осуществлять онлайн-регистрацию и оплату виньетки при пересечении государственной границы.

В рамках модернизации и оптимизации государственных услуг на веб-сайте www.servicii.gov.md доступны карты 635 государственных услуг, власти обновляют их в соответствии с институциональной реформой и упразднением некоторых секторальных услуг. Платформа также обеспечивает доступ к 164 электронным услугам.

Повышенное внимание будет уделяться интеграции услуг, предоставляемых государственными электронными сервисами (MPass, MPay, Msign, MLog, MAccess), оцифровке государственных услуг, подлежащих переосмыслению, а также институциональной и функциональной адаптации поставщиков сервисов к новой модели предоставления услуг, сконцентрированных на гражданине.

В течение следующих 3 лет процессу переосмысления подвергнуться по меньшей мере 21 услуга, которой чаще всего пользуются граждане страны. Для повышения доступности планируется до 2023 года на территории страны построить около 100 центром универсального обслуживания.