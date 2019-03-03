Megapolis Mall признали банкротом: у кредиторов еще есть время зарегистрировать задолженности

Владелец ТЦ Megapolis Mall задолжал банку несколько десятков миллионов леев.

С заявлением в суд о признании банкротства компании Shan Lian International Group SRL, владеющей торговым центром Megapolis Mall в столичном секторе Чеканы, обратился Victoriabank. Оказалось, что один из крупнейших в Молдове торгово-развлекательных центров имеет задолженность перед банком в несколько десятков миллионов леев. Помимо этого у него имеются серьезные долги и перед компаниями.

В конце февраля суд принял решение о запуске процедуры банкротства в отношении Shan Lian International Group SRL и лишении ее администратора Чжен Шиенг (Zheng Siyong), владеющего владеет 90% капитала, на управление компанией. Суд обязал должника в течение 10 рабочих дней от даты публикации в «Официальном мониторе» решения о запуске процедуры банкротства назначить физическое лицо, которое от имени должника будет представлять интересы компании и ассоциированных компаний, участвующих в процедуре банкротства.

Решением суда администратором по делу о банкротстве Shan Lian International Group SRL был назначен Ион Лашку. В течение пяти дней в распоряжение нового администратора должны быть переданы «активы, учредительные документы компании, все протоколы общих собраний акционеров, свидетельства о государственной регистрации, документы, подтверждающие права компании на имущество, аудиторские отчеты и отчеты, поданные в Государственную налоговую службу, внутренние документы, печати, бухгалтерские документы, список кредиторов и дебиторов компании».

Администратор Ион Лашку, занимающийся процедурой банкротства Shan Lian International Group SRL, обязан уведомить кредиторов компании об их праве зарегистрировать заявки на проверки задолженностей, для того, чтобы до 5 апреля 2019 года составить финальный перечень задолженностей.

Компания Shan Lian International Group Ltd была зарегистрирована в Молдове в августе 2003 года с уставным капиталом в 9,3 млн леев. Директором и основателем компании с долей 90% является гражданин Китая Чжэн Шиенг, проживающий в Австралии и имеющий гражданство этой страны. Чжэн Шиенг является почетным президентом Ассоциации предпринимателей в провинции Фуцзянь (Китай).

Как стало известно, Чжэн Шиенг был задействован в нескольких мошеннических схемах в Румынии. В конце 2012 года румынские власти сообщили подозрении в шпионаже и экономических преступлениях в отношении него и еще трех китайских граждан, вследствие чего они были объявлены нежелательными на территории страны в течение 10 лет по соображениям национальной безопасности.

С середины прошлого года у Shan Lian International Group Ltd образовалась задолженность в сумме около 56,4 млн леев перед Victoriabank, три миллиона из которой представляли собой просроченные проценты по кредиту в 90 миллионов леев, взятому еще в 2007 году, сообщает point.md со ссылкой на mold-street.

Следует отметить, что обеспечением по кредиту Victoriabank выступают земля и здание Megapolis Mall. Год назад на них был наложен арест.