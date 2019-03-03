Служебный пес Пограничной полиции произвел фурор на конкурсе талантов в Румынии

Служебный пес Пограничной полиции по кличке Лаки произвел настоящий фурор на конкурсе талантов в Румынии. Он прошелся по сцене на двух лапах, дошел до микрофона и начал лаять.

Вслед за Лаки на сцену вышел и его инструктор Геннадий Русу. Команда продолжила удивлять зрителей.

Пес не только проходил между ног хозяина, когда тот шагал, он также положил лапы на его ботинки и буквально следовал за ним по пятам.

Затем Лаки представил самый главный номер программы. Он задержал дыхание под водой почти на минуту.

Жюри по достоинству оценили способности и мастерство Лаки, и он прошел во второй тур. Вот уже почти два с половиной года пес служит в Пограничной полиции. Он занимается обнаружением наркотических веществ и сигарет