Змея пролетела в обуви туристки 15 000 км

Пресмыкающееся пробралось в мокасин путешественницы и "прокатилось" на самолете из Австралии в Шотландию.

Шотландка Мойра Боксолл случайно провезла в чемодане змею через полмира. Об этом сообщает The Guardian. Британка путешествовала по Австралии и вылетела в родной город Эдинбург из австралийского Маккайа.

После возвращения женщина принялась распаковывать чемодан и в мокасине обнаружила змею. Сначала шотландка подумала, что это игрушка, которую ей подкинули, чтобы подшутить. Но женщина увидела, что рептилия настоящая и она успела сбросить в полете кожу.

Оказалось, что маленький пятнистый питон пробрался в обувь туристки и пролетел в ней 15 тысяч километров.