Как отмечать Масленицу-2019, чтобы весь год был удачным

Скоро Молдова будет отмечать один из самых любимых праздников наших предков — Масленицу. По традиции, целую неделю на масленицу люди пекли и ели блины, ходили друг к другу в гости, веселились и проводили ритуалы, которые, по поверьям, могли ускорить приход весны.

В наше время мы не так широко отмечаем Масленицу, но традиция печь блины осталась. Когда же будет Масленица в 2019 году, какие есть приметы на Масленицу и почему Узкая и Широкая Масленица отмечается шумно, весело и сытно?

Когда Масленица в 2019 году

В Узкую Масленицу (это первые 3 дня на неделе) людям, по народным приметам и обычаям, еще разрешалось заниматься хозяйственными работами. А вот с наступлением Широкой Масленицы работать уже было нельзя.

В этом году начало масленицы выпадает на 4 марта, а окончание — на 10 марта (так называемое Прощеное Воскресенье). Затем наступит Великий пост, который начнется 11 марта и закончится 27 апреля.

Масленица: история

Праздник этот пришел к нам с языческих времен как веселые проводы зимы: в старину народ в это время наряжал чучела и сжигал их. Праздник тогда приходился на день весеннего солнцестояния. Но с приходом христианства дату привязали к началу Великого поста.

Наши предки считали, что Масленица – это время, когда пробуждается природа, и Солнце-дитя Коляда становится юношей Ярилой. А блины, которые принято есть в это время, как раз и символизируют собой желтое и горячее Солнце – чтобы вместе с блином получить часть его тепла и силы.

Празднование масленицы в Кишиневском дворе в 2012 году. Друзья соорудили страшилу и пели вокруг нее песни...

...а потом дружно сжигали "монстра"... Масленица удалась. Все направились в дом "согреваться". Как приятно, когда есть, что вспомнить...

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