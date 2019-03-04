Не учите политиков, что им нужно делать, - Виорел Чиботару

Очередная неделя завершила и редакция «Блокнота Молдовы» выбрала комментарий недели - отступив от привычного порядка.

Всегда так получалось, что комментарием недели становилась фраза или речь какого-либо деятеля, сказанная в течение недели. Зачастую, высказывание звучало в первой половине недели и мы, наблюдая за социальными сетями, могли определить фразу, которая вызвала наибольший отклик или сильней всего запомнилась нашим читателям и нам самим.

Сегодня нам пришлось поменять свои привычки, потому что опубликованная одним из политиков фраза определенно заслужила звание «комментария недели».

Речь идет о политике Виореле Чиботару, который этим утром опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором он призывает «оставить политиков в покое». Сообщение было написано в связи с тем, что некоторые представители гражданского общества призывают партию социалистов и избирательный блок ACUM DA PAS создать коалицию в парламенте, образовав таким образом правящее большинство.

- Я прошу вас, оставьте в покое новых политиков, перешедших на более высокий уровень (...) Не надоедайте им и не учите их, что делать. Пусть они сами разбираются! А мы поможем им не подскользнуться и не потеряться в лабиринтах власти, - написал Чиботару.

По всей видимости, в понимании политика народ является лишь средством попасть в парламент, а в дальнейшем уже не имеет права влиять на работу чиновников, ведь они «знают лучше».

Напомним, что Виорел Чиботару с 18 июня 2016 года по 9 сентября 2018 года являлся председателем Либерал-демократической партии Молдовы.