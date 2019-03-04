Молдавская семья 3 года ждала заказанный электромобиль Tesla и поделилась первыми впечатлениями от машины

Воистину, обещанного три года ждут.

Молдавская семья, проживающая в Нидерландах, ещё три года тому назад решилась на покупку автомобиля Tesla, однако получила его только сейчас - примерно полторы недели назад. Они рассказали о том, как это произошло, а также поделились первыми впечатлениями от эксплуатации автомобиля:

- Мы заказали машину сразу же после её презентации, к тому моменту мы уже жили в Нидерландах полгода и отказались от обычной машины в пользу велосипеда. Но когда вам надо за город, нужна машина, и нам её не хватало. Tesla - это именно то, что нужно нам тут, и когда появилась доступная по цене модель, мы сразу заказали её, хотя пришлось ждать три года, - рассказала супруга Оксана Грядченко.

Модель, выбранная ими - Tesla Model 3, с двумя электромоторами и батареей мощностью в 75 киловатт, которая обеспечивает дальность хода до 500 км. Обошлась машина в 63 500 евро, что считается вполне доступной ценой для Нидерландов, особенно с учётом всех экологических сборов за машины с ДВС.

- Батарею заряжаем раз в три дня, но это потому что сейчас мы часто ездим, потом успокоимся, и её заряда будет хватать на неделю. Если ехать со стабильной скоростью за городом, автономия составит целых 700 километров! Также власти Амстердама согласились установить зарядное устройство для электромобилей рядом с нашим домом, и это очень удобно, - добавил Дан Урсу, супруг.

Также супруги пообещали приехать на электромобиле в Молдову, но когда именно, не уточнили - в планах более актуальные путешествия по европейским странам.