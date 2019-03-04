Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов

Депутатские мандаты распределены окончательно. ЦИК провёл сегодня специальное заседание, на котором были утверждены результаты прошедших в прошлое воскресенье парламентских выборов.

Таким образом, Партия социалистов получит в новом парламенте в общей сложности, 35 мандатов, ДПМ - 30, электоральный блок ACUM - 26. Ещё семь мандатов получит партия Шора, а три мандата достались независимым кандидатам.

Теперь отчёт по выборам будет представлен Конституционному суду, который признает их состоявшимися в течение пяти дней. Также КС рассмотрит все претензии, как, например, требование ПСРМ о пересчёте голосов в четвёртом избирательном округе.