Жадные продавцы подснежников обрывают едва зацветшие цветы, полиция борется с ними

Цветочным браконьерам грозят крупные штрафы.

Подснежники только зацвели, но они уже превратились в объект охоты, несмотря на то, что эти цветы внесены в Красную Книгу. Десятки не обременённых стыдом и совестью коммерсантов пустились в поиски цветов по лесам страны, они срывают их и продают - чаще всего у обочин дорог.

В районе села Пересечино с ними борется экипаж полиции, но возможности у стражей правопорядка скромны, они не могут уследить за всеми продавцами.

- Такой букет стоит 5 леев. Нам трудно, нечем детей кормить. С этих продаж я заработаю 80, может, 100 леев - рассказал журналистам один из продавцов, в то время как с полицейскими представителям ProTV пообщаться так и не удалось.

Согласно административному Кодексу, незаконный сбор растений штрафуется - до 3000 леев. В настоящий момент в РМ есть 118 редких видов растений, занесённых в Красную Книгу.