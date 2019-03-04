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Общество
В Молдове ожидается потепление, весна вступает в свои права
04.03.2019

Днём будет стоять солнечная погода. В Республике Молдова ожидается потепление и солнечная погода. Днём воздух будет прогреваться, по информации синоптиков, до плюс шести градусов по Цельсию, в зависимости от региона.

Ночью температура будет, разумеется, несколько падать - до минус двух градусов. Ветер будет дуть в основном с южных направлений, при этом он будет достаточно сильным - его порывы будут достигать 4-6 метров в секунду.

Врачи рекомендуют всем, кто страдает повышенной чувствительностью к погоде, внимательно регулировать время своего нахождения на улице и заботиться о здоровье. В последующие дни воздух продолжит прогреваться, возвращение холодов и снегопадов пока что не прогнозируется.


 
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