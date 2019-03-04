ТОП-10 скандальных ситуаций, связанных с избирательной кампанией

Во время предвыборной кампании парламентских выборов произошло несколько скандальных ситуаций, которые взбудоражили общественное мнение. Именно о них пойдет речь в условном рейтинге, составленном порталом ТРИБУНА.

1). Отравление некоторых политиков ртутью

С заявлениями о том, что они были отравлены ртутью, выступили лидер ПДС Майя Санду, лидер ППДП Андрей Нэстасе и глава избирательного штаба Андрея Нэстасе на выборах примара столицы 2018 года Александр Македон. Эта информация произвела эффект взорвавшейся бомбы, тем более, что заявители представили медицинские справки. Вместе с тем, неясно, повлияли ли эти заявления на результаты парламентских выборов.

2). Объявление о возбуждении дела против Влада Плахотнюка

За несколько дней до выборов власти России объявили, что имя Влада Плахотнюка, наряду с именем Вячеслава Платона, фигурирует в деле об отмывании денег. ДПМ назвала это объявление оскорбительным вмешательством России в избирательный процесс в Республике Молдова. В любом случае, эта информация широко освещалась в прессе и обсуждалась общественностью.

3). Информация о ножевом ранении Вячеслава Платона

Накануне выборов некоторые СМИ опубликовали новости о том, что бывший депутат Вячеслав Платон, отбывающий наказание в пенитенциаре, получил ножевое ранение. Наряду с этим, появилось письмо одного заключенного, который утверждал, что ему было предложено убить Вячеслава Платона. Компетентные органы опровергли эту информацию, а потом в прессе появилась информация о том, что письмо было написано по заказу бывшего депутата.

4). Масштабная медийная кампания против ПСРМ и президента Игоря Додона

В последние недели избирательной кампании президент Игорь Додон и Партия социалистов Республики Молдова стали мишенью масштабной медийной кампании. Ее влияние трудно объективно оценить, но она, безусловно, повлияла на результат социалистов на выборах.

5). Новое дело, возбужденное на имя Влада Филата

В ходе предвыборной кампании власти объявили о возбуждении нового дела против экс-премьера Влада Филата. Адвокат бывшего премьера заявил, что это дело связано с избирательной кампанией.

6). Попытка доказать, что Майя Санду лесбиянка

К концу избирательной кампании в прессу были «сброшены» изображения, из которых следовало, что якобы Майя Санду является лесбиянкой. Санду заявила, что на фото изображена не она, и что она ни разу не была в месте, где были сделаны фото. Также Майя Санду опровергла свою принадлежность к ЛГБТ.

7). Нападение на Дину Плагэу

В начале избирательной кампании кандидат от блока ACUM в одномандатном округе Единец Дину Плагэу заявил о том, что был избит людьми, имеющими отношение к власти, прямо на пороге комиссариата полиции этого города. Новость потрясла общественное мнение, и долгое время была в центре внимания прессы.

8). Поджог автомобиля Сергея Иордана

Еще одной новостью, потрясшей общественное мнение в ходе предвыборной кампании было известие о поджоге автомобиля, принадлежащего Сергею Иордану, кандидату от Демократической партии в одномандатном округе № 10 (Бэлць). Пока неизвестно, на каком этапе находятся расследование по этому делу.

9). Поджог в Чадыр-Лунге автобуса, участвующего в избирательной кампании ПСРМ

В начале избирательной кампании в прессе появилась информация о поджоге в Чадыр-Лунге автобуса, участвующего в избирательной кампании ПСРМ. Впоследствии полиция заявила, что автобус не имел никакого отношения к кампании ПСРМ.

10). Препятствование команде блока ACUM в Орхей

В ходе предвыборной кампании кандидат от блока ACUM в Орхей Валерий Мунтяну подал жалобу в местный Инспекторат полиции, обвинив представителей одной из партий в том, что они не позволили ему и его коллегам распространять листовки на улицах города. Пока неизвестно, на каком этапе находится расследование этого дела.