На устах Единственный врач молдавского села, которую из-за возмущения уволили в 24 часа... А жители села вышли на протесты в поддержку Галины Салкоч — они довольны работой медика, но теперь им придется ездить лечиться в соседнее село.

В селе Микауцы Страшенского, как и по всей стране, 24 февраля прошли выборы. Избирательный участок решили открыть в сельской поликлинике.

- Меня даже не поставили об этом в известность, никто не спрашивал! - возмущается главврач Галина Салкоч. - Решение принимали на сельском совете, я об этом узнала постфактум. Поликлиника ведь находится на балансе примарии... Галина Салкоч уверена, что примар не извинится (Фото: скрин с видео PROTV). Прошли выборы, в понедельник, 25 февраля, Галина Салкоч зашла в поликлинику и обомлела от беспорядка, который остался после членов избирательной комиссии. Везде валялись остатки еды, пластмассовые стаканчики из-под кофе, пакеты с мусором, грязь... - У нас почему-то не принято убирать, - вздыхает Галина. Она выложила видео с беспорядком в поликлинике в соцсети. Ей позвонил примар села Василий Долгий. - Он сначала позвонил мне на мобильный, но я не ответила, так как была занята с больным, - рассказывает «Комсомольской правде» в Молдове Галина. - Он перезвонил на стационарный телефон и начал меня оскорблять, ввернув несколько крепких словечек. Этот разговор слышали и пациент, и медсестра. Я ничего не придумываю! - Я не могу больше там работать! - говорит Галина. - Потому что меня унизили, как человека! Примар дал мне 24 часа на то, чтобы я покинула село. Мол, это не моя поликлиника и селу не нужны люди со стороны! Местные жители вышли на протест (Фото: скрин с видео PROTV). Сама Галина Салкоч проживает в соседнем селе Логонешты. Но там село маленькое, поликлиники нет. Галине написала заявление об уходе. А в последний день зимы жители села вышли на протест перед местным медицинским центром, сообщает PROTV. Сельчан возмутило то, что единственный на селе врач уволилась. Жителям села приходится обращаться за медицинской помощью в соседнее село. Это очень возмущает людей, так как работой врача они были довольны. - После инцидента вы с примаром разговаривали? - Пока что нет. Наш примар до сих пор на контакт со мной так и не вышел. Он не то, что не извинился, он, вообще, все отрицает! Якобы со мной не разговаривал, не видел даже... - А больных, оставшихся без врача, вам жалко? - Своих больных мне жалко, но себя мне тоже жалко! - Как можно устраивать избирательный участок в поликлинике? Там ведь должна быть стерильная чистота! - Вот! А меня об этом никто не спросил! Меня только потом поставили в известность. Что в здании поликлиники откроется избирательный участок. - Если примар извинится, вернетесь? - А вы думаете, что он извинится? Нет, он на это не пойдет! МНЕНИЕ «ЗА» Где придется, там и голосуем! Не в психиатрической клинике же голосование, что было бы ближе к отражению нашей реальности. Всего лишь использовали больницу. И что тут такого?! В любом холле любой клиники бывает множество народа, то есть голосование никак не ударит по чистоте и стерильности. Проводят голосование во время выборов и в колониях, и даже в тюрьмах. То есть, в школы можно носить грязь, а в холл больницы – нельзя?! В конце концов, страна у нас небогатая. И общественные здания – только те, что достались в наследство от «мрачных» советских времен, спасибо им, этим временам, ... а то бы ни больниц, ни школ не хватало. У нас не строят культурные центры, социальные объекты в большом количестве. То что появилось на последние почти 30 лет по пальцам можно пересчитать. А поэтому, - где придется, там и голосуем. Не нарушать же права людей! Смешно было бы устроить выборы под суровым февральским небом... ЗВОНОК ПРИМАРУ СЕЛА "Она та еще лгунья!" - Вы где-то находила в законах, что у примара есть право нанимать или увольнять главврачей поликлиник? - спрашивает Василий Долгий. - Есть другие органы, которые нанимают и увольняют главврачей и это точно не примар! - Но в разговоре с ней вы употребляли нецензурные слова? - Я бы не удивился, если бы она сказала, что и "Комсомолка" матерится. Она та еще лгунья! Ее нанимал и увольнял райсовет Страшенского района. Был проведен конкурс и тот, кто его выиграл, на 4-5 лет занимал должность главврача. Она, поднимая шумиху, хочет привлечь внимание партий и строит из себя жертву. Она была нанята до проведения следующего конкурса и, чтобы люди не говорили, что она его не прошла, и придумала всю эту историю. Более того, примария бесплатно отдала под поликлинику здание, которое находится на ее балансе. Консилиум села решил открыть там избирательный участок, в первую очередь, потому что там тепло.А примар - всего лишь исполнительная власть. Я не собираюсь обращать внимания на эту шумиху. Она была плохим менеджером, не могла организовать работу персонала, поэтому она конкурс не прошла. Грязь и мусор в молдавской поликлинике после работы избирательного участка.PROTV

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