В политическом анализе Думитру Спэтару выявил семь политических сценариев, которые нужно учитывать в период после выборов.

«Сценарий №1. Создание коалиции между ДПМ, Партией «Шор» и независимыми депутатами с привлечением некоторых депутатов из блока «ACUM» и ПСРМ. Конечно, ДПМ и ПШ заинтересованы в таком сценарии, но вопрос в том, удастся ли им «убедить» 11-12 депутатов, избранных по спискам блока «ACUM» и ПСРМ. Пока неясно, найдутся ли такие депутаты, но имея пример 2016 года, такой сценарий теоретически вполне возможен», – считает автор.

По его мнению, сценарием №2 станет коалиция между ДПМ и ПСРМ. «Эта коалиция невыгодна ни демократам, ни социалистам, и конечно же, руководству этих двух партий об этом прекрасно известно. Дело осложняет и то, что в последние недели кампании ДПМ жестко нападала на ПСРМ, и не исключено, что если бы ни эти нападки, социалисты получили бы более высокий результат. Тем не менее, такой сценарий возможен, его не следует исключать», – говорится в материале.

Сценарий №3, как предполагает автор, – это широкая коалиция между ДПМ, ПСРМ и ПШ. «Такой ход событий следует учитывать, хотя он довольно маловероятен, так как ПШ забрала часть электората ПСРМ, и социалистам это не может нравиться», – подчеркивается в анализе.

Кристина Пендя