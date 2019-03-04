Ситуация на границе — десяткам иностранцев было отказано во въезде в Молдову

Пограничная полиция опубликовала еженедельную сводку о происшествиях на границах страны.

В период с 25 февраля по 3 марта 2019 года в и пунктах пересечения границы, по данным пограничной полиции, были зарегистрированы 83 инцидента, в которых участвовали 92 человека, нарушивших молдавское законодательство о границе и миграции.

За прошедшую неделю было отказано во въезде в Республику Молдова 87 иностранным гражданам, а также 88 перевозчикам.

Сотрудники пограничной полиции провели семь встреч с представителями пограничных органов Украины и Румынии с целью обмена информацией и приема-передачи преступников.

За прошедшую неделю границу Молдовы в пунктах пропуска пересекли 306 557 человек, из которых более половины — в направлении выезда из Республики Молдова. Самой "активной" оказалась молдо-румынская граница, здесь зарегистрировано 48% от всех переходов границы.

Самый напряженный трафик был зафиксирован на следующих пунктах пересечения границы: Леушены - 52 685 человек, Международный аэропорт Кишинева - 44 379 человек, Скуляны - 35 229 человек, Отаки - 33 993 человека, переезды и Джурджулешть-Галац - 22 674 человека.

Самым загруженным днем ​​было воскресенье, 3 марта 2019 года, когда на границах Молдовы было зафиксировано 52 066 перехода.