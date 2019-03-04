Дачные войны в Молдове: Что можно, а что нельзя делать на собственном земельном участке

Владелец земли не вправе проводить работы, нарушающие права других собственников.

"Что владелец не имеет права делать на своём дачном участке?"

Анатолий, г. Кишинев

Уважаемый Анатолий!

В свидетельстве о праве собственности на земельный участок всегда указано целевое назначение земли. Если земля предназначена для строительства и не имеет сельскохозяйственного назначения, то вы можете заняться строительством собственного дома с соблюдением законов и норм в сфере строительства и наличием разрешительных актов. На таких участках, помимо дома, владелец может строить беседки, летние кухни, бани, теплицы и гаражи, навесы, сараи, содержать мелкий скот и птицу, сажать деревья, выращивать сельскохозяйственные культуры и т. д.

При этом собственник должен знать, что владение земельным участком не позволяет ему нарушать законодательство и права других собственников. Владелец земли не вправе проводить работы, нарушающие права других собственников. Если права других собственников нарушаются, они могут подать заявление в гражданский суд и жалобу в Государственную инспекцию в строительстве.

Хозяин участка не должен захламлять участок, допускать деградацию земли. Согласно земельному законодательству, человек несёт ответственность за состояние земельного участка согласно его целевому назначению и построек на его территории.

Собственник участка не имеет права рубить деревья в лесу при участке, который не является его собственностью. За несоблюдение порядка вырубки леса в отношении граждан предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Владельцы участков не имеют права самовольно захватывать соседние квадратные метры. В любой момент хозяева могут получить предписание освободить захваченную землю и снести самострой.

НИКИТА ЗВЕРЕВ

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