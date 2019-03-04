Дачные войны в Молдове: Что можно, а что нельзя делать на собственном земельном участке

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Семья
Владелец земли не вправе проводить работы, нарушающие права других собственников.
"Что владелец не имеет права делать на своём дачном участке?"
Анатолий, г. Кишинев
Уважаемый Анатолий!
В свидетельстве о праве собственности на земельный участок всегда указано целевое назначение земли. Если земля предназначена для строительства и не имеет сельскохозяйственного назначения, то вы можете заняться строительством собственного дома с соблюдением законов и норм в сфере строительства и наличием разрешительных актов. На таких участках, помимо дома, владелец может строить беседки, летние кухни, бани, теплицы и гаражи, навесы, сараи, содержать мелкий скот и птицу, сажать деревья, выращивать сельскохозяйственные культуры и т. д.
При этом собственник должен знать, что владение земельным участком не позволяет ему нарушать законодательство и права других собственников. Владелец земли не вправе проводить работы, нарушающие права других собственников. Если права других собственников нарушаются, они могут подать заявление в гражданский суд и жалобу в Государственную инспекцию в строительстве.
Хозяин участка не должен захламлять участок, допускать деградацию земли. Согласно земельному законодательству, человек несёт ответственность за состояние земельного участка согласно его целевому назначению и построек на его территории.
Собственник участка не имеет права рубить деревья в лесу при участке, который не является его собственностью. За несоблюдение порядка вырубки леса в отношении граждан предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Владельцы участков не имеют права самовольно захватывать соседние квадратные метры. В любой момент хозяева могут получить предписание освободить захваченную землю и снести самострой.
НИКИТА ЗВЕРЕВ
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