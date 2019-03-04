Руслан Кодряну пообещал увольнять причастных к поборам в учебных учреждениях

Сотрудники, которые будут незаконно собирать деньги в детских садах и школах будут немедленно уволены.

Кроме того, учебным учреждениям предстоит отныне ежемесячно сообщать, на что были потрачены деньги из выделенного бюджета.

Об этом на еженедельном заседании служб примэрии заявил временно исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну.

- На 2018-2019 годы для учебных заведений были выделены значительные суммы - около 100 млн леев. Пока это наибольшая сумма, выделенная на эти нужды и мы намерены сохранять этот ритм. Хочу сообщить вам, что у меня был служебный визит в НЦБК. При поддержке наших коллег оттуда были разработаны некоторые положения, которые будут обязательными для всех образовательных учреждений.

Таким образом, к 1 мая руководители детских садов и школ должны провести инвентаризацию всех вещей, потому что мы множество раз слышали, что в каждой новой группе родители должны покупать что-то для образовательных учреждений. Кроме того, до 1 апреля все учебные заведения должны предоставить суммы из бюджета на 2019 год и покрываемые потребности. Ежемесячно также надо будет предоставлять отчет о том, на что были потрачены деньги, - заявил Кодряну.

Более того, врио примара заявил, что в школах и детских садах достаточно гигиенических средств, и каждая группа будет обязана указывать, сколько гигиенических средств приобретается ежемесячно.

- Если сотрудники будут незаконно собирать деньги, они будут наказаны согласно трудовому кодексу, то есть - незамедлительно уволены с рабочего места, - подчеркнул Руслан Кодряну.