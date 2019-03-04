В Кишиневе тратятся миллионы леев на ямочный ремонт дорог, однако капитальный ремонт дорожного покрытия не делается.

Пять бригад работников муниципального предприятия «Exdrupo» заливают холодным асфальтом ямы на дорогах. Ремонт дорог, по словам властей, начнется вместе с наступлением теплого сезона, а ямочный ремонт является временной мерой, призванной свести к минимуму риск аварийных ситуаций на дорогах.

«Временные меры», согласно данный, предоставленным представителем «Exdrupo» Сергеем Томицэ, стоят 400 леев за квадратный метр «отремонтированного» дорожного полотна. В общей сложности планируется отремонтировать 2000 квадратных метров дороги, соответственно, в этом году операция «яма» обойдется в 800 000 леев.

- Приоритет отдается улицам, по которым курсирует общественный транспорт, определяются ямы по размерам и по тому, какую опасность они представляют, - заявил представитель «Exdrupo» Сергей Томицэ, отвечая на вопрос о критериях, по которым выбираются улицы для ремонта.

Кроме того, Сергей Томицэ прокомментировал и качество выполняемых работ.

- Качество? К примеру, на эти работы нигде в мире не дается гарантия. Это единственная возможность справиться с ситуацией при той температуре, которая у нас сейчас, - объяснил Томицэ.

Он также заверил, что качество используемого сейчас асфальта куда выше того, который использовался в прошлом году для этих же работ.

- Тогда работы проводились с фрезерованием асфальта, того, который летом снимался с дорожного покрытия во время ремонта, у него нет никакого сцепления, - пояснил чиновник.

Ситуацию также прокомментировал замглавы генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии Кишинева Олег Караман.

- В холодное время года в 2017-2018 годах «Exdrupo» не приобретала холодный асфальт - работы проводились при помощи гравия и со старым асфальтом, снятым летом с дорожного покрытия и добавлением цемента, - заявил он.

Для холодного сезона 2018-2019 года была приобретена смесь холодного асфальтобетона за 944 тысячи леев у компании «Nouconst».

В целом, как указано в информации, предоставленной примэрией, всего в 2018 году на ремонт дорог в Кишиневе было потрачено 87.3 млн леев, из которых более 83 млн леев составляют финансовые ресурсы, выделенные из государственного бюджета. Как отмечается в материала ZdG, большая часть этого ремонта так и осталась незаметной для столичных жителей.