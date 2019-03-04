Подарок, который не завянет: выбираем сюрприз на 8 Марта

|
|
...
|
Технологии
Каждый раз с приближением 8 Марта мужчины выстраиваются в очереди у цветочных ларьков. Конечно, многие любят цветы — но ведь они завянут через несколько дней. А если хочется сделать оригинальный подарок, который будет дарить эмоции дольше, чем букетик?
В этом случае пригодится наша праздничная подборка стильных и полезных устройств. Им и воду менять не надо, и любимая женщина точно оценит креативный подход. Хотя захватить несколько роз «на сдачу» всё-таки не помешает.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|