Технологии Подарок, который не завянет: выбираем сюрприз на 8 Марта Каждый раз с приближением 8 Марта мужчины выстраиваются в очереди у цветочных ларьков. Конечно, многие любят цветы — но ведь они завянут через несколько дней. А если хочется сделать оригинальный подарок, который будет дарить эмоции дольше, чем букетик? В этом случае пригодится наша праздничная подборка стильных и полезных устройств. Им и воду менять не надо, и любимая женщина точно оценит креативный подход. Хотя захватить несколько роз «на сдачу» всё-таки не помешает. Беспроводной powerbank Внешний аккумулятор — хороший подарок: он незаменим, когда нужно быстро подзарядить смартфон, а розеток поблизости нет. Даже такая традиционная техника может оказаться с изюминкой: Baseus M36 Wireless Charger получил поддержку беспроводной Qi-зарядки. Его хозяйка не останется без связи в неподходящий момент: ёмкости в 10 000 мАч хватит при любых обстоятельствах. Процесс зарядки безопасен благодаря защите от перегрева и короткого замыкания. Пауэрбанк оснастили двумя USB-разъёмами, так что пополнить запас энергии от него могут три устройства одновременно. Это удобно для встреч небольшими компаниями в кафе или парке: один смартфон подзаряжается беспроводным способом, а два других подключены через USB. Выглядит необычно, зато никто не окажется вечером наедине с разряжённым телефоном. Узнать больше о Baseus M36 Wireless Charger Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 Это никакой не намёк, а проявление заботы. Ведь Xiaomi Mi Band 3 — один из самых функциональных фитнес-браслетов в своей ценовой категории. Его дизайн значительно «посвежел» по сравнению с предшественником, поэтому устройство будет гармонично смотреться на запястье любой девушки. Вдобавок за счёт экономичного OLED-экрана и батареи на 110 мАч Mi Band 3 может похвастаться хорошей автономностью. Возможности фитнес-трекера не ограничиваются измерением физической активности владелицы. Xiaomi Mi Band 3 способен отслеживать фазы сна (и деликатно разбудит утром вибровызовом), измеряет пульс, а также напоминает о необходимости иногда разминаться. Браслет легко соединяется со смартфоном по Bluetooth через фирменное приложение. С ним удобно отслеживать свои достижения и качество сна. А ещё Xiaomi Mi Band 3 водонепроницаемый: его не страшно взять с собой в душ или аквапарк. Узнать больше о Xiaomi Mi Band 3 Карманный фотопринтер Polaroid Zip Как сохранить воспоминания о совместном отпуске у моря или походе в парк аттракционов, если все снимки были сделаны на смартфон? Судьба таких кадров недолговечна: в лучшем случае они осядут где-нибудь в дебрях Instagram. Решить этот вопрос легко с помощью портативного фотопринтера Polaroid Zip. Он позволяет быстро напечатать фотографии со смартфона или планшета под управлением как Android, так и iOS. Одного заряда аккумулятора Polaroid Zip хватит для печати 25 снимков. Возиться с заправкой чернил не нужно: используется технология Zero Ink Printing. Принтер легко подключить к гаджету через NFC или Bluetooth, а в приложении-компаньоне можно обработать фотографию перед тем, как её напечатать. Узнать больше о Polaroid Zip Электронная книга ONYX BOOX Darwin 5 Девушка с книгой — это романтично. А ещё лучше, если книга электронная: значит, её хозяйка идёт в ногу со временем. ONYX BOOX Darwin 5 оснастили экраном E-Ink Carta, выполненным по технологии «электронная бумага», и продвинутой системой подсветки MOON Light+. Читать даже многотомные произведения с этого дисплея так же комфортно, как с обычных бумажных страниц — глаза не устают. А 8 ГБ встроенной памяти и поддержка карт MicroSD позволяют разместить на устройстве внушительную библиотеку. Невысокое энергопотребление экрана и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч обеспечивают ридеру долгое время работы без подзарядки. Комплектная обложка не только защищает дисплей от повреждений, но и автоматически переводит книгу в спящий режим при закрытии. Узнать больше об ONYX BOOX Darwin 5 Наушники Bose SoundSport Free Если любимая решила отправиться в спортзал или начать бегать по утрам, без подходящей музыки не обойтись — а значит, потребуются качественные и удобные наушники. Bose SoundSport Free станут отличным презентом для увлекающейся ЗОЖ девушки: в их активе не только насыщенный звук, но и надёжное фирменное крепление. Эта гарнитура не потеряется даже при энергичных тренировках. А если один из наушников ненароком оказался забыт в другой комнате или на тумбочке, его легко отыскать с помощью приложения Bose Connect. В Bose SoundSport Free можно бегать под дождём, они защищены от попадания влаги и пота по стандарту IPX4. Дизайн выразительный, так что аксессуар хорошо подходит в качестве подарка на 8 Марта, особенно в ультрафиолетовой расцветке, представленной для этой модели в ограниченном тираже. Узнать больше о Bose SoundSport Free Экшен-камера GoPro HERO 7 Silver Экшен-камера окажется идеальным сюрпризом, если вторая половинка любит путешествия и увлекается спортом — например, катается на сноуборде или без ума от дайвинга. GoPro HERO 7 Silver легко управлять благодаря 2-дюймовому сенсорному дисплею с понятным интерфейсом. Для дополнительного удобства имеется поддержка голосового управления. Модель способна записывать видео в 4K-разрешении, а высокое качество съёмки обеспечивает электронная стабилизация. Приятная новость для тех, кто уже пользовался ранними поколениями камер GoPro и хочет приобрести новую: GoPro HERO 7 Silver полностью совместима с фирменными аксессуарами от прошлых моделей. Экшен-камера получила защиту от влаги: её можно погружать в воду на глубину до 10 метров без специального бокса. Узнать больше о GoPro HERO 7 Silver Электросамокат Ninebot Kickscooter ES2 Когда автомобили часами простаивают в пробках, а идти пешком всё-таки далековато, электросамокат — отличное решение для поездок на небольшие расстояния. Ninebot Kickscooter ES2 создан для быстрого и комфортного перемещения по городу: самокат способен развивать скорость до 25 км/ч и проехать без подзарядки до 25 километров. Модель складная, так что её удобно брать с собой в общественный транспорт и поднимать из подъезда в квартиру. Корпус сделан из облегчённого металлического сплава, вес устройства составляет всего 12,5 кг — это немного для подобной техники. Создатели Ninebot Kickscooter ES2 позаботились и о безопасности, оснастив самокат силиконовой антискользящей платформой для ног и габаритными огнями. Аккумулятор защищён от попадания влаги по стандарту IP67: можно кататься даже весной и осенью, когда на улицах ещё сыро. Узнать больше о Ninebot Kickscooter ES2

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