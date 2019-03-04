Интересная история: Русская девушка о жизни в Северной Корее

Русская девушка, после нескольких лет жизни в Северной Корее поделилась своими впечатлениями в рамках популярного тренда в Твиттере «один лайк — один факт»…

1. Первый вопрос, который я задала папе,когда мы приземлились — «Зачем ты нас сюда привёз».Вокруг была какая-то степь с сухой травой,вместо аэропорта — маленькое, обшарпанное двухэтажное здание,в котором пахло сыростью, и «странные люди»(я не понимала, почему они одинаково одеты)

Поясню: мы жили в Пхеньяне с 2005 по 2009, в Сеуле — с 2012 по 2015

2. Одинаковая одежда, одинаковые причёски — да, это все про Северную Корею. В парикмахерских в те годы были альбомы с допускающимися прическами — ты можешь выбрать только ту, что там есть. Другие нельзя. Кстати, ни разу не видела, чтобы у кореянки были крашеные волосы

3. Светофоры тогда стояли не везде, поэтому в основном движение регулировали молодые девушки-регулировщицы. И в жару, и в дождь, и в сильный ветер они, как роботы, выполняли свою работу. Выглядят они так:

4. В Пхеньяне ОЧЕНЬ чисто. Город словно вылизан. Ну, неудивительно, когда они даже траву между плитами срезают ножницами (не шутка, видела сама: человек 10, сидя на корточках, подстригали травинки огромными железными ножницами)

5. Свет в городе в те временами включали только по праздникам: день рождения Ким Ир Сена, день рождения Ким Чен Ира…в остальные дни фонари горели далеко не везде

6. Зимой на подоконнике постоянно была копоть, потому что корейцы кочегарили дома печки, чтобы в квартире было тепло

7. Нормальная (ну, насколько это было возможно) одежда продавалась в нескольких магазинах для иностранцев. Туда привозили европейские шмотки и продавали за копейки. Мы называли их «немецкий», «курточный» (там были куртки, ну логично), «шорточный» (не знаю, почему)

8. В немецком магазине все было красиво, потому что он был исключительно для работников Посольств и делегаций. Все товары там были из Германии, а одежда была супер качества. Меня больше интересовали шоколадки милка за 0,5€

9. Кстати, про деньги. Для местных там воны, для иностранцев — евро и доллары. Принимали и то, и другое. Иностранцам подпольно меняют $/€ на воны. На них можно купить что-то в магазинах для местных и на рынках. Как сейчас не знаю, но, говорят, что все так же

10. Однажды я очень хотела какую-нибудь игрушку, поэтому родители, вздохнув,повезли меня в детский магазин.Они-то знали, что там и как, а я ехала и мечтала .Ага.Ощущение, что эти игрушки собрали с бабушкиного чердака, смахнули пыль и выставили на продажу

11. Запах, который ассоциируется у меня с Пхеньяном, — сырость. Так пахнет в любом помещении

12. Как-то раз я сломала палец, и меня повезли в госпиталь. Во время рентгена (на каком-то жутко громком железном аппарате, который вот-вот развалится) целый консилиум пытался понять, что я там себе сломала. Потом пять человек накладывали мне лангетку. Через неделю она сломалась

13. Буквально через год я снова попала в этот госпиталь — с подозрением на аппендицит. Ехала и молилась, чтобы это было что-то другое, потому что мне совсем не хотелось, чтобы меня там резали. В итоге врач понажимал на какие-то точки на руке и стопе и выдал вердикт: гастрит

14. Мне выдали спичечный коробок с какими-то таблетками травянистого цвета и сказали, что принимать их нужно недели две. С тех пор живот у меня болит крайне редко

15. По приезде в Пхеньян нам поставили прививки от японского энцефалита, потому что единичные случаи заражения до сих пор фиксируются

16. Там очень вкусная молочка, потому что все они делают сами, без всякой химии. Сметана такая, что в ней ложка стоит, молоко жирненькое, но в меру. Единственное, нет кефира и творога, поэтому мы делали их сами (чему только не научишься за четыре года)

17. Когда мы там жили, воду включали по расписанию. Сейчас с этим уже проблем нет.

18. Инета дома у нас тоже не было, поэтому у меня было самое крутое детство: мы играли в футбол, теннис, ходили в бассейн, гоняли на великах, строили шалаши, лазили по старым домам и придумывали свои игры

19. Еда вкуснее на севере. Мужчины красивее на юге, девушки — на севере

20. И ещё про еду. На Севере кухня настоящая, корейская. А на Юге уже много японского и американского, а то, что традиционное, невкусно. Для желающих попробовать НАСТОЯЩУЮ корейскую кухню – в ресторан Карё на Ленинском. Очень вкусно. Там даже пахнет как в Пхеньяне!

21. Продукты тогда там были очень дешевые. Можно было купить Кг мяса за 1-3€. Фрукты все сочные, химикатами там даже и не пахнет. Всегда много клубники, вкуснейшие арбузы летом…эх

22. За вещами и разными вкусняхами мы ездили в Китай. Четыре часа по разбитой дороге среди сел и деревень — и ты в другом мире. Там мне купили мой первый МР4 (ага, это вам не МР3!) плеер, я носила его на шее на веревочке и слушала «знаешь ли ты»

23. В Даньдунь мы выезжали рано, часов в 5-6 утра, поэтому постоянно наблюдали, как из сел и деревень топают в школу пионеры — в соседнее село. А это, скажу я вам, не всегда близко

24. На границе было прикольно: Китай и Корею разделяет огромный железный мост. Когда ты его пересекаешь, невольно смотришь то назад, то вперёд, и у тебя происходит раздвоение реальности

25. В Пхеньяне есть две самые популярные гостиницы — Макао и Карё. В первой постоянно отмечались всякие дни рождения и другие праздники, поэтому наша банда выучила там все закоулки. На одном этаже с рестораном там было казино, в которое мы забегали и пытались тырить фишки

26. А ещё там было караоке, в котором постоянно никого не было, но играла музыка

27. В каком-то году, уже не помню, туда с концертом приехала Лариса Долина! Как раз это была пасха, и мы поехали на ночную службу. Ко мне подошла какая-то женщина и попросила зажечь ей свечку от моей, потом я поняла, что это была она (не признала без мейка)

28. Потом мы пошли на ее концерт, где всем залом пели «паааагодаааа в дооооме». После концерта пошли за кулисы, где она всех нас переобнимала и раздала автографы. До сих пор где-то валяется блокнот, в котором ее автограф и послание: «Полиночке от Ларисы Долиной»

29. Парад на главной площади (там, кстати, висел портрет Ленина) — это всегда красиво. Мне кажется, что они всю жизнь учатся так слаженно маршировать

30. Я танцевала корейский танец с веерами, поэтому у меня есть самый красивый ханбок (традиционное платье), расшитый вручную!

31. В школе нам рассказывали, что в Пхеньяне нет голубей, потому что во времена войны корейцы всех съели — от голода. Не знаю, насколько это правда))

32. Иногда по дороге в школу я слышала, как за забором воют собаки. Потом оказалось, что там их забивали — на мясо

33. Любимый вопрос: «Ты ела собаку?». Нет, не ела. За 7,5 лет, проведённых на корейском полуострове, я ни разу не ела собаку. НЕ ЕЛА. Пожалуйста, не спрашивайте об этом, этот вопрос доводит меня до нервного тика)

34. Женщины красивее на Севере, а мужчины — на Юге

35. Как-то раз мы летели из Пекина северокорейскими авиалиниями (а там все самолёты — советские Тушки) и чуть не упали,потому что самолёт перегрузили, и он не мог набрать высоту.По салону летали сэндвичи,тележки с напитками, а стюардессы с каменными лицами пытались всех успокоить

36. Северокорейцы очень любят светловолосых голубоглазых детей. Мой младший брат был звездой в каждом ресторане)

37. Как-то раз мама купила какие-то сережки сваровски за 10 или 15€. Их тогда только завезли, поэтому корейцы не знали, сколько они должны стоить

38. В «Моранбоне» (ещё один магазин со странным названием) можно было купить наши лекарства. Например, Цитрамон

39. Папа говорит, что Тэдонган Мэкчу (пиво) — вполне достойное. Другого у них нет))

40. Какое счастье было, когда недалеко от дома открыли бургерную. Мы ее так и называли. До Макдака, конечно, далеко, да и лимонад был слишком сладкий, но нам все равно казалось это чем-то невероятным. Кто-то там даже др отмечал!

41. Зимой мы ходили в ледовый дворец покататься на коньках, но дольше 15 минут на них продержаться было сложно: казалось, что им уже лет 40, и их примерно столько же не точили

42. Однажды на нашу территорию залез кореец. Как он это сделал — непонятно, но его долго ловили по кустам. Что с ним было дальше — история умалчивает…

43. Язык на Севере и на Юге немного отличается. У южан много американизмов, а у северян, наоборот, язык, нетронутый временем

44. Если корейцы приходили к памятнику Ким Ир Сену (сейчас там рядом ещё Ким Чен Ир), то обязательно приносили цветы. Многие плакали

45. Море на Севере, с какой стороны не заедешь, очень грязное. И вонючее

46. В Россию я возвращалась на поезде — ехала пять суток до Красноярска (с тех пор я ненавижу котлеты). Было забавно, когда где-то на территории КНДР поезд остановился посреди поля, потому что отключили электричество. Стояли так часа два точно

47. У нас на территории стояли старые дома («чёртики»), каждому из которых мы дали своё название: «любимый» (чаще всего там зависали), «проклятый» (там постоянно были трупы птиц и крыс) и «корейский» (там жили корейцы, когда строили новый дом).

48. Лазить по ним было нельзя, но пф, кто нас мог остановить. Заколотили двери — мы полезли через окна. Набили гвоздей на окна — мы через балконы. В этих чертиках было куча фотографий, старых вещей, тетрадок, даже, господи, фасоль и горох

49. Старшаки (ну конечно, кто ж ещё) нам рассказывали, что люди, которые там жили, побросали все и уехали, когда началась война и японцы запустили энцефалитных комаров. Ну а ещё пугали, что в чертиках живут призраки, поэтому мы постоянно в окнах видели «свечения»

50. Так как у нас не было интернета, а все игрушки на комп мы быстро проходили, то мы строили шалаши. С тех пор я знаю, как прикрутить дверцу от тумбочки, чтобы получилось окно, как сделать дверь из всего одной доски, как с помощью кроны и лампочки из открытки сделать СВЕТ

51. Телевидение у нас было, но оно шло либо в записи с опозданием на несколько часов, либо показывали «доброе утро» ближе к вечеру. Короче, полнейший рандом, каждый канал вещал по-разному. Евро-2008 смотрели в записи на следующий день)

52. Северокорейское телевидение — это что-то невероятное. Там постоянно либо новости, либо кто-то поёт — ничего другого я там не видела. Ведущая новостей всегда говорит с таким надрывом, что хочется расплакаться. Ну и всегда у них все хорошо и ударно, никаких проблем

53. Для фильмов у нас был DVD, диски либо покупали и везли из России, либо менялись и перезаписывали. До сих пор помню, программа называлась Nero

54. У нас с мамой в Пхеньяне была своя портниха (надо ж было как-то одеваться). Однажды она мне сшила красивый малиновый костюм с юбкой, но так как Полина была больше мальчик, чем девочка, эта юбка треснула при первой же носке (решила побегать от пацанов)

55. Мы часто ездили в ресторан, который все почему-то прозвали «Дипклуб».Там готовили самый вкусный салат с огурцами, пульгоги и утку на сковородке наверху были игровые автоматы и бильярд.Мы даже батлы устраивали — стол на стол.До сих пор не знаю, платил ли кто за это)

56. В какой-то момент мне стало скучно, и я решила, что хочу научиться играть на фортепьяно. Родители возили меня к какому-то очень известному композитору, который пытался меня научить великому. На занятии втором я от него сбежала, потому что мне хотелось сразу начать играть))))

57. В каждом ресторане наша банда постоянно покупала зажигалки. И детям лет 10 их спокойно продавали)) зачем они нам были нужны? Мы жгли костры в наших шалашах) никто не пострадал, если что...