Кишинев становится опасным: по улицам ходит душевнобольной человек с молотком

В социальных сетях было опубликовано видео человека, который может представлять опасность для окружающих.

Речь идет о мужчине по имени Александр Морков, который проживает в столичном секторе Ботаника. Как указано в серии публикаций, он является душевнобольным, однако проживает самостоятельно в квартире по адресу Трандафирилор 33/1.

Некоторое время назад мы писали о том, что в одной из квартир по этому адресу произошел пожар. Однако, как выяснилось, квартира принадлежала именно этому мужчине и, по словам соседей, он самостоятельно устроил поджог, перед этим проведя там своеобразный ремонт - он буквально уничтожил практически все стены в квартире, кроме того, были повреждены несколько труд, в том числе и газовая.

На опубликованном видео заметно, что мужчина решил продолжить ремонт на улице, выйдя с молотком.

В результате пожара пострадали несколько водопроводных труб, из-за которых пострадали квартиры других жителей дома. Они опасаются того, что в следующий раз может сделать их сосед.

Как сообщает в группе «Случайный корреспондент», в данный момент душевнобольной находится в специализированной больнице в Костюженах, однако в скором времени должен вновь вернуться домой. В связи с этим, жильцы всего дома намерены подать в суд на Александра Моркова с требованием о выплате материальной компенсации, а также с требованием запретить этому человеку жить в доме, где он проживал до сей поры. Впрочем, они сомневаются, что практически уничтоженная квартира все равно может стать его пристанищем.