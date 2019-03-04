Михай Гимпу назвал конкретные имена виновных в поражении либералов на выборах

Почетный председатель Либеральной партии Михай Гимпу обвинил конкретных политиков в том, что либералы не прошли в парламент.

Гимпу заявил, что «лидерам блока Майе Санду и Андрею Настасе предложили уничтожить ЛП как унионистскую партию, так как в парламент были допущены только формирования, выступающие за государственность».

- Если мы проанализируем получше, тогда мы увидим, что Нэстасе и Санду преследовали ту же цель (...) разрушение ЛП как унионистской партии и прохождение в парламент только партий, выступающих за государственность, что подтвердил Нэстасе после того, как прошли выборы, - написал Михай Гимпу в социальных сетях.

Гимпу сослался на заявления Андрея Нэстасе в эфире одной из телепередач, где он заявил, что «они дискредитировали идею унири. Все (имея в виду все партии) осквернили идею унири, ее идеалы. Им нечего искать (в парламенте)».

- Почему государственники Андрей и Майя (ACUM) не хотят создать коалицию с другими государственниками? Особенно учитывая то, что они обнимались на площади в 2015! Или эта игра так, для глупых, - написал Гимпу.

Напомним, что Дорин Киртоакэ в ходе пресс-конференции 27 декабря рассказал о планах на будущее Либеральной партии.

По словам главы политического формирования, после оглушительного поражения на парламентских выборах 24 февраля, либералы не намерены сдаваться, а будут продолжать участвовать во всех избирательных кампаниях в дальнейшем, включая местные выборы.