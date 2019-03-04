4 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Надеюсь, в этот раз вы не купите лак для ногтей, который смоется после первого дождя, - Руслан Кодряну
04.03.2019

Одновременно с наступлением весны предстоит покрасить дорожную разметку на столичных дорогах.

Об этом объявил временно исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Exrupo» Марчел Застынчану в ходе заседания служб примэрии.

Несмотря на то, что краска для работ еще не была приобретена, Застынчану заверил, что тендер пройдет 11 марта.

- Аукцион для необходимых материалов назначен на 11 марта. Как раз погодные условия уже подходящие для обновления разметки, влажность, температура - начнем и покраску, - заявил глава предприятия.

В свою очередь, врио примара Кишинева отметил, что надеется, что в этом году краска для дорожной разметки будет более качественной и не поблекнет после первого дождя.

- Надеюсь, что в этот раз вы купите не лак для ногтей, который смоется после первого дождя, - заявил Руслан Кодряну.


 
Количество просмотров:
83
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.