Надеюсь, в этот раз вы не купите лак для ногтей, который смоется после первого дождя, - Руслан Кодряну

Одновременно с наступлением весны предстоит покрасить дорожную разметку на столичных дорогах.

Об этом объявил временно исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Exrupo» Марчел Застынчану в ходе заседания служб примэрии.

Несмотря на то, что краска для работ еще не была приобретена, Застынчану заверил, что тендер пройдет 11 марта.

- Аукцион для необходимых материалов назначен на 11 марта. Как раз погодные условия уже подходящие для обновления разметки, влажность, температура - начнем и покраску, - заявил глава предприятия.

В свою очередь, врио примара Кишинева отметил, что надеется, что в этом году краска для дорожной разметки будет более качественной и не поблекнет после первого дождя.

- Надеюсь, что в этот раз вы купите не лак для ногтей, который смоется после первого дождя, - заявил Руслан Кодряну.