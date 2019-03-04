Экс-председатель ЛДПМ о сценариях после выборов: «Хороших вариантов нет. Чудесных решений - тем более»

«Все давление, которое сегодня оказывается на блок “ACUM”, чтобы создать как бы неблок с ПСРМ для «ситуативного» устранения ДП от власти, имеет четкую цель: изложить наиболее правдоподобную историю для настоящего альянса ДП-ПСРМ, созданного еще в 2016 году (и еще раньше, но в 2016 году это стало очевидно)». Об этом заявил бывший лидер Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), в настоящее время вице-председатель партии Виорел Чиботару в своем посте в социальной сети, сообщает ТРИБУНА.

«После неоднократного и категорического отказа “ACUM” войти в эту ловушку социалисты будут потирать руки и говорить своим избирателям: «Видите, мы были бы готовы низвергнуть ДП, но другого решения нет. В этом виноваты Санду и Нэстасе! У нас нет другого решения спасти страну, мы объединяемся с ДП», – отметил он.

В то же время Чиботару коснулся некоторых действий Демократической партии. «Я жду другого шага ДП. Конкретно предложить “ACUM” гиперевропейскую и архиреформаторскую программу. Сближение с НАТО, присоединение к ЕС, программы интеграции и интенсивного сотрудничества с Румынией, правительство 50/50 (и пост премьер-министра, конечно!). Но в этой программе будут одна-две запятые, которые уничтожат возможное предложение. Это должно демотивировать Запад: «Видите, как далеко мы были готовы пойти …» Опять виноваты Майя и Андрей», – написал бывший лидер партии.

«Хороших вариантов, однако, нет. Чудесных решений – тем более. Как предполагали многие, нас ожидает долгая и тяжелая «позиционная война», «рукопашные» баталии в парламенте, государственных учреждениях, на местах. Хватит лозунгов, больше изнурительной работы по анализированию, мониторингу, наблюдению, критике, разоблачению коррумпированной власти, находящейся в процессе восстановления. И забастовки, протесты, демонстрации, любое национальное сопротивление, если это будет необходимо, чтобы установить ценности, которые мы разделяем и которые мы не можем отрицать», – заявил Чиботару.

Кроме того, он говорил и о некоторых действиях других партий, а также гражданского общества. «Хорошо, чтобы правые, проевропейские и прорумынские политические партии, проигравшие на переходном этапе, нашли себя и восстановились, сплотили свои ряды, эффективно и сообща участвовали в этом движении сопротивления, которое не должно умирать или затухать. Гражданское общество (ассоциативный сектор, независимые эксперты, активисты, блогеры, альтернативные СМИ, прогрессивные священники, учителя, исследователи и др.) должно заново возродиться, оптимизироваться, стать более динамичным и более самодостаточным, более изобретательным и … более оптимистичным, в конце концов! Пожалуйста, оставьте в покое новых политиков, перешедших на более высокий уровень, вошедших в новый этап, чтобы они полностью проявили себя, придумали что-то новое, удивили нас чем-то другим. Не беспокойте и учите их что делать. Оставьте их в покое, чтобы они разбирались сами. А мы поможем им не поскользнуться и не пропасть в лабиринтах власти… », – заключил политик.

Кристина Пендя