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В столичном секторе Чеканы появилась новая статуя
04.03.2019

Кишинев продолжает устанавливать памятники, которые украшают город.

Своеобразная достопримечательность теперь появилась и в столичном секторе Чеканы, где была установлена статуя девушке, сидящей на скамейке у пианино и держащей в руке розу.

По задумке создателя, она ожидает пианиста - впрочем, теперь каждый прохожий сможет на несколько секунд им стать.

Как отмечает табличка, установленная на статуе, подарок был сделан городу Кишиневу компанией «Lumea Fierului», что кажется весьма символичным. Впрочем, подобный жест можно так рассматривать как рекламную акцию - однако она, в отличие от рекламных панно и наклеенных везде листовок украсила город.


 
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