Нэстасе: Создание коалиции будет не просто ошибкой, а преступлением против народа

Сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе отрицает возможность создания коалиции с Партией социалистов, считая, что в политике "нельзя в одну реку войти дважды".

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в социальных сетях, что провел ряд встреч с гражданами в Кишиневе, Яловень, Ниспорень, Теленешть, обсудив вопрос будущих действий блока.

"Одни призывали не отклоняться от намеченного пути, другие настаивали, что для избавления республики от одних преступников, надо договариваться с другими. Однако в одну реку дважды не входят. Те (социалисты - "И."), с кем нас подталкивают на альянс, уже предавали. В апреле 2016 г., когда вся республика протестовала, они решили уйти и вступить в переговоры с Плахотнюком. Тогда стоял вопрос о должности президента, а сейчас какова будет цена? Можно ли играть в такие игры, когда на кону - судьба и будущее Молдовы?!", - недоумевает Нэстасе.

По его словам, создание подобной коалиции "будет не просто ошибкой, а преступлением против народа".

"Блок ACUM показал хорошие результаты на выборах. Мы добились поддержки и доверия самых достойных граждан, тех, кому дороги свобода и процветание республики. Мы не ведем никаких переговоров, которые могут поставить под сомнение будущее государства и наши принципы", - подчеркнул Нэстасе.

Он отметил, что ACUM "остается единственной альтернативой режиму".

"Мы продолжим борьбу за свободу и правду. Многое уже достигнуто, после стольких лет борьбы и пройденных препятствий и я призываю вас: потерпите еще немного, чтобы мы смогли представить собственную повестку, которая изменит весь политический класс РМ", - сказал Нэстасе.