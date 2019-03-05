Весь хек с Центрального рынка изъят из продажи после скандала с червями

Скандал разгорелся после публикации неприятнейших фотографий. Мы уже сообщали о скандале с червями в рыбе, которая была куплена с Центрального базара. После того, как о нём узнали телевизионщики и на рынок ринулись съёмочные группы, там начался аврал - продавцы рыбы срочно начали закрывать свои лотки и сворачивать торговлю.

Некоторые из них ответили, что получили такие распоряжения, иные и вовсе отказывались общаться, передаёт телеканал ProTV.

Между тем Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выпустило вполне официальное постановление, запрещающее продавать данный тип продукции, в частности, мороженый хек.

По словам специалистов ANSA, такие случаи недопустимы, однако они всё же уточнили, что если рыба заморожена более 24 часов тому назад, то паразиты погибают и перестают представлять опасность для человека. Впрочем, объяснить, как именно рыба с вполне живыми паразитами попала на прилавки, инспектор Еуджен Страйста пояснить не сумел.

Администрация Центрального рынка и вовсе заявила о том, что она в этой ситуации ни за что не отвечает, так как торговые палатки - это частный бизнес, в который администрация вмешиваться не может.

- Что касается молочных продуктов, мяса, то мы в этих вопросах ничего не решаем, это только ANSA, - пояснила Октавия Бивол, директор IM Piata Centrala.

Точные результаты анализов появятся спустя несколько дней, пообещали чиновники из ANSA.