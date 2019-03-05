Срочно! Создан прецедент – Приднестровье могут признать в ближайшее время!

В европейских СМИ появился «проект договора о дружбе и добрососедских отношениях между Сербией и Косово» [комментарий официального представителя Приднестровья]

В приднестровских телеграм-каналах появился текст, который мы публикуем без всякой цензуры..

«По заверениям журналистов документ согласован при посредничестве США, Франции и России. Документ включает в себя ряд положений, в том числе по обмену территориями и изменению границ. Появление проекта в СМИ не случайно и согласовано всеми сторонами, дабы проанализировать последовавшую реакцию. Очевидно, что стороны, видимо, близки к развязке многолетнего конфликта.

Для Приднестровья данный документ важен тем, что в нем впервые важность территориальной целостности государства отходит на второй план. Судя по всему, у официального Кишинева остается все меньше времени на то, чтобы предложить свою понятную и реалистичную модель разрешения приднестровского конфликта.

Международным посредникам нужен ощутимый прогресс в политическом диалоге берегов Днестра уже в ближайшие годы, так как геополитическая нестабильность в молдавско-украинском регионе затянулась и обострилась в связи с военными действиями на Донбассе. А учитывая не совсем понятную ситуацию и в самой Молдове, стоит ожидать, что наблюдатели и посредники вполне могут пожертвовать словосочетанием «территориальная целостность Республики Молдова», которой на деле не существует уже почти три десятилетия, для решения этой геополитической задачи.

Такой сценарий станет наиболее реалистичным в том случае, если ситуация вокруг отделения Косово в итоге успешно разрешится, создав мощную волну политической разрядки на Балканах. Новая «Косовская модель» может стать вполне жизнеспособной и привлекательной, поскольку проигравших не будет – каждый заинтересованный участник получит свою конкретную выгоду».

КОММЕНТАРИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

«Возврата к старой карте Европы уже нет!»

- Пока еще сложно сказать, воплотится ли проект договора о добрососедстве между Сербией и Косово в какой-то другой документ, который будет уже ратифицирован парламентами, - рассуждает депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов. - Но, в любом случае, это лишнее доказательство того, что к старой карте мира и Европы, в частности, возврата уже нет. Поэтому Приднестровье в данном случае, конечно же, может взять для себя некоторые моменты, связанные с тем, что в свое время была ассоциация между Сербией и Черногорией, которая закончилась цивилизованным разводом.

Ну и, конечно, добрососедство между Сербией и Косово, если таковой договор будет подписан, фактически будет означать со стороны Сербии частичное признание косовской независимости. Безусловно, наши условия на Днестре значительно отличаются от тех ситуаций, которые существуют в различных государствах Европы. Надо тщательно изучить, как будут проходить дискуссии между Приштиной и Белградом и, естественно, учесть все те дипломатические наработки, которые помогут Приднестровью закрепить свою самостоятельность.

ПАВЕЛ МУНТЯН